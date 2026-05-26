Ибрагим Бугали: Алжир нуждается в белорусском опыте в сельском хозяйстве, промышленности, фармацевтике
Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. О готовности Беларуси стать ключевым союзником для этой страны заявил Александр Лукашенко. Президент провел переговоры с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Бугали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Беларусь хотела бы иметь с Алжиром продвинутые, самые серьезные отношения.
Сейчас Алжир проводит политику диверсификации экономики, уходя от углеводородной зависимости, и видит серьезные перспективы в обмене опытом с Минском по широкому спектру направлений. К тому же государства готовятся запустить прямые авиарейсы и открыть дипломатические миссии на взаимной основе. Об этом журналистам по итогам встречи во Дворце Независимости заявил глава алжирского парламента.
Ибрагим Бугали, председатель Национального народного собрания Парламента Алжира:
Сейчас мы стремимся к развитию сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики, и мы нуждаемся в белорусском опыте в этих сферах. Поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов по производству тракторов, автобусной техники, удобрений, в которых нуждается алжирская экономика и сельское хозяйство. Уверен, что возможности наших стран позволяют стремиться к увеличению товарооборота и поиску новых возможностей для сотрудничества в различных областях. Схожие взгляды на различные региональные и мировые проблемы, на вопросы экономики и политики, это является той основой, которая и дальше будет способствовать укреплению наших отношений на благо двух народов.
Практические шаги по реализации этих договоренностей Минск и Алжир закрепят уже в ближайшее время. Столицы готовятся к проведению заседания межправительственной комиссии, на которых обсудят проекты в сферах экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Главным итогом работы станет подписание пакета конкретных торговых соглашений.