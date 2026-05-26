Ибрагим Бугали: Алжир нуждается в белорусском опыте в сельском хозяйстве, промышленности, фармацевтике

Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. О готовности Беларуси стать ключевым союзником для этой страны заявил Александр Лукашенко. Президент провел переговоры с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Бугали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь хотела бы иметь с Алжиром продвинутые, самые серьезные отношения.

Сейчас Алжир проводит политику диверсификации экономики, уходя от углеводородной зависимости, и видит серьезные перспективы в обмене опытом с Минском по широкому спектру направлений. К тому же государства готовятся запустить прямые авиарейсы и открыть дипломатические миссии на взаимной основе. Об этом журналистам по итогам встречи во Дворце Независимости заявил глава алжирского парламента.