Лукашенко обратился к участникам Форума регионов Беларуси и России

Инновации должны стать главной движущей силой экономик Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем видеообращении к участникам XI Форума регионов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что в современном мире обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности невозможны без разработки и внедрения инновационных решений. У Беларуси и России в этом плане есть все необходимые условия: лучшие научные школы, сильная материальная база; страны реализуют единую промышленную политику и формируют единое научно-технологическое пространство. Но самый главный ресурс – это люди, мощный человеческий потенциал. Вопреки внешним обстоятельствам и санкционному прессингу, Беларуси и России удалось реализовать немало знаковых научно-производственных проектов – от Земли до космоса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы построили Белорусскую атомную электростанцию, наладили производство многофункциональных беспилотных авиационных комплексов. Разработали систему дистанционного зондирования Земли для предупреждения чрезвычайных ситуаций, проектирования и строительства дорог, охраны природы. Вместе осваиваем космос, планируем производить самые современные самолеты.

Конечно, сделано немало. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Мы должны стремиться к тому, чтобы инновации стали главной движущей силой экономик Беларуси и России. Инициативность, творчество, нешаблонность мышления должны задавать тренды в экономическом развитии наших стран. Решение поставленных задач требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому приоритетное внимание надо уделять сохранению и усилению потенциала в сфере науки и образования. Развитие инновационной экономики в наших странах невозможно без активной позиции регионов.

Создание на местном уровне высокотехнологичных предприятий может стать наиболее перспективными и устойчивыми точками экономического роста. Такие проекты помогут в решении социальных задач – создании новых рабочих мест, сохранении кадрового потенциала на местах, привлечении молодежи на производства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи нынешнего Форума регионов Беларуси и России найдут свое воплощение. И это поможет выйти на новый уровень союзной интеграции, развития передовых технологий реализации наших стратегических приоритетов.