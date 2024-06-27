Торговля, логистика, производство. На Форуме регионов подписали первые соглашения и контракты

Первые соглашения и контракты подписаны на XI Форуме регионов Беларуси и России. В 2024 году под проведение мероприятий отведены площадки сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Ожидается, что сумма контрактов превысит 30 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности закрепляют различные предприятия и организации. Серьезная поддержка на региональном уровне помогает реализовывать проекты, которые впоследствии становятся опорными в развитии промышленной и сельскохозяйственной отраслей двух стран.

Дмитрий Казаринов, председатель совета директоров научно-исследовательского института «Ярсинтез» (Россия):

Сегодня нами был подписан меморандум о сотрудничестве. Я считаю, что после подписания данного документа будут все бюрократические вопросы решаться намного быстрее. И мы будем внедрять и поставлять в компании «Химволокно», а также «Витебские ковры», которую сегодня также посетили, нашу продукцию (это синтетические латексы), которая заменит европейские и другие аналогичные продукты.