Торговля, логистика, производство. На Форуме регионов подписали первые соглашения и контракты
Первые соглашения и контракты подписаны на XI Форуме регионов Беларуси и России. В 2024 году под проведение мероприятий отведены площадки сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Ожидается, что сумма контрактов превысит 30 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Договоренности закрепляют различные предприятия и организации. Серьезная поддержка на региональном уровне помогает реализовывать проекты, которые впоследствии становятся опорными в развитии промышленной и сельскохозяйственной отраслей двух стран.
Дмитрий Казаринов, председатель совета директоров научно-исследовательского института «Ярсинтез» (Россия):
Сегодня нами был подписан меморандум о сотрудничестве. Я считаю, что после подписания данного документа будут все бюрократические вопросы решаться намного быстрее. И мы будем внедрять и поставлять в компании «Химволокно», а также «Витебские ковры», которую сегодня также посетили, нашу продукцию (это синтетические латексы), которая заменит европейские и другие аналогичные продукты.
Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:
В режиме санкций и ограничений мы показываем совместно хороший рост. И мы сейчас наблюдаем значительный рост по кооперации. Только у нас на территории региона зарегистрировано более 4,5 тысячи юридических лиц с белорусским капиталом. И мы сейчас активно обсуждаем здесь на площадке взаимные проекты. Вчера обсуждали с «Амкодором» ряд совместных проектов, сегодня обсудим с «БелАЗом». И у нас уже налажены кооперационные связи еще с рядом предприятий машиностроения. Только что закончили обсуждение с крупными переработчиками молока Республики Беларусь по взаимной торговле, размещению совместных производств, строительству логистических центров.