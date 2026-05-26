Минский аэроклуб принял культурно-просветительский проект «Космос. Моя история»

Звезды ближе, чем кажется. Культурно-просветительский проект «Космос. Моя история» в столичном аэроклубе собрал тех, для кого понятие «высота» имеет абсолютно конкретный смысл. Участниками встречи стали курсанты Военной академии и Белорусской академии авиации, учащиеся минских школ, а также девушки, прошедшие жесткий отбор и подготовку к полету на орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героини рассказали, что повлияло на их решение участвовать в проекте, как проходили испытания и как складывается их жизнь сегодня. У молодежи появилась уникальная возможность лично задать свои вопросы и, возможно, впервые задуматься о небе не как о чем-то далеком, а как о реальной профессиональной траектории.