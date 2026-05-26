Минский аэроклуб принял культурно-просветительский проект «Космос. Моя история»
Звезды ближе, чем кажется. Культурно-просветительский проект «Космос. Моя история» в столичном аэроклубе собрал тех, для кого понятие «высота» имеет абсолютно конкретный смысл. Участниками встречи стали курсанты Военной академии и Белорусской академии авиации, учащиеся минских школ, а также девушки, прошедшие жесткий отбор и подготовку к полету на орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Героини рассказали, что повлияло на их решение участвовать в проекте, как проходили испытания и как складывается их жизнь сегодня. У молодежи появилась уникальная возможность лично задать свои вопросы и, возможно, впервые задуматься о небе не как о чем-то далеком, а как о реальной профессиональной траектории.
Александра Сугак, учащаяся гимназии №174 Минска:
Я тоже немножко захотела стать космонавтом. Это тоже интересно, это захватывающе, но это очень сложная профессия, которая требует очень сильной дисциплины, очень сильного концентрирования на ней. И это достаточно большой риск, что ты можешь даже не вернуться.
Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:
Мечта была с детства полететь в космос, поэтому представляла себе очень ярко, мечтала. И в какой-то момент шанс такой появился. Я поняла, что это тот шанс, который нельзя упускать, всячески пыталась за него ухватиться и в итоге прошла и стала дублером. Испытания были сложные. Из такого самого тяжелого в физическом плане – центрифуга.
– Если вот скажут, что нужно полететь, готовы?
– Конечно, сразу первая руку потяну и с удовольствием полечу и подготовлюсь.
В завершение встречи участники высадили «космическую» сирень. Саженец привезли с родины Юрия Гагарина – из города, где началась биография первого космонавта планеты.