США нанесли новые удары по Ирану

Надежды на скорое окончание ближневосточного конфликта вновь угасают. США нанесли очередные удары по объектам в Иране, заявив об акте самообороны. Это произошло спустя всего несколько часов после заявлений Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Тегераном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, целью операции стали два катера Корпуса стражей исламской революции и зенитно-ракетная установка. В Пентагоне утверждают, что иранские суда пытались установить мины в Ормузском проливе, а ракетный комплекс был нацелен на американские самолеты.

В Белом доме особо подчеркнули: Вашингтон продолжает «проявлять сдержанность» во время действующего режима прекращения огня, сама операция завершена и не означает отказа от перемирия. Однако в Тегеране уже пообещали жестко ответить на этот налет. Представитель Вооруженных сил Ирана сообщил, что у американских военных больше не будет безопасных позиций в регионе, а действия Пентагона ставят под угрозу подписание итогового соглашения. Кроме того, Тегеран призвал рынок готовиться к скачку цен на нефть до 200 долларов за баррель.