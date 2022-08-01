«Очень надеюсь, что вы не подведёте». Лукашенко напутствовал нового министра лесного хозяйства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С возвращением, да? Но это не значит, что конспирология здесь какая-то есть. Я понимаю, что вы не во всем были согласны с прежним министром лесного хозяйства. Но это не значит, что все плохо было в лесу. Было и много хорошего. Но лес есть лес, он у нас не такой глухой, как российская Тайга или какие-то – более прозрачный. С детства, особенно те, кто ближе был к природе, я в том числе, мы хорошо знаем, что такое лес. Но тем не менее контролировать ситуацию, управлять ею нужно. Учитывая все ваши перипетии в жизни, я очень надеюсь, Александр Антонович, что вы не подведете. Ошибки прежнего руководства и недопустимые поступки, которые совершил министр (естественно, не один же он там работал), они всем известны. Я думаю, вы из этого сделаете соответствующие выводы.

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