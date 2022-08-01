«Очень надеюсь, что вы не подведёте». Лукашенко напутствовал нового министра лесного хозяйства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профессиональная биография нового замглавы Администрации Президента заслуживает уважения. Достойного преемника нашли за границей. В корпусе внешнеполитического ведомства Максим Ермолович – дипломат в экономике, а теперь еще и экономист в дипломатии. Но белорусы сверять свои методы хозяйствования будут не по Биг-Бену или другим знаменитым башням – у нас есть своя ратуша.
Максим Ермолович назначен заместителем главы Администрации Президента. Подробнее здесь.
Смелость и самость в управленческих решениях тоже приветствуются. Пример – Александр Кулик. Из кресла первого заместителя министра лесного хозяйства он ушел из-за разногласий с политикой тогдашнего руководителя ведомства и выбрал себе не теплое место. Последние годы был директором Кобринского лесхоза. Теперь он возвращается в то же столичное здание. Только кабинет другой – министра.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С возвращением, да? Но это не значит, что конспирология здесь какая-то есть. Я понимаю, что вы не во всем были согласны с прежним министром лесного хозяйства. Но это не значит, что все плохо было в лесу. Было и много хорошего. Но лес есть лес, он у нас не такой глухой, как российская Тайга или какие-то – более прозрачный. С детства, особенно те, кто ближе был к природе, я в том числе, мы хорошо знаем, что такое лес. Но тем не менее контролировать ситуацию, управлять ею нужно. Учитывая все ваши перипетии в жизни, я очень надеюсь, Александр Антонович, что вы не подведете. Ошибки прежнего руководства и недопустимые поступки, которые совершил министр (естественно, не один же он там работал), они всем известны. Я думаю, вы из этого сделаете соответствующие выводы.
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