Рабочая суббота Президента. Лукашенко посетил предприятие «Агро-Лясковичи»
Программа перезагрузки полесского региона в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко посетил Гомельскую область, где проинспектировал строительные работы на предприятии «Агро-Лясковичи», находящемся в ведении Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практика субботних поездок Президента по регионам продолжается. Неделю назад первый во время инспекции востока Беларуси анонсировал визит на Припятское Полесье. Сказано – сделано.
– Юрий Викторович, у нас есть претензии к строителю?
– Как обычно на стройке, претензии появятся чуть позже, когда будет сдача объекта. Пока идем в графике.
Так выглядит образцовая строительная площадка. Активность не только из-за приезда Первого. До конца года здесь должен появиться новый животноводческий комплекс. На паспорте объекта указан декабрь этого года.
– Значит, в этом году шампанское, да? А с кого?
– Мы самогонку лицензионную начали здесь выпускать.
– Это ты сам пей, самогонку.
Уникальность «Агро-Лясковичей» в том, что хозяйство расположено на территории двух районов – Петриковского и Житковичского. Часто менялась форма его управления, переходила из рук в руки. Теперь на этих землях, пойме Припяти, что называется, бросил якорь агрохолдинг Управления делами Президента. Щедрыми эти земли не назовешь. Но это и радует. Важно для чистоты эксперимента. Настоящий полигон для испытаний АПК. А затем, если опыт будет успешным, его внедрят повсеместно.
Лукашенко оценил ход строительства МТК из деревянных конструкций.
Суть животноводческого комплекса – активное использование деревянных конструкций. Благодаря технологиям клееный брус получается даже из пиловочника, упавших бревен во время урагана. А здесь такого сырья хоть отбавляй. Особенно пострадала калинковичская зона нацпарка «Припятский».
– Я так понимаю, что эта вся струйка тебе примерно обойдется без начинки, и полы в том числе, 5 миллионов рублей.
– Чуть больше.
– Как чуть больше? Ты мне обещал за 5?
– Нет, я такого не обещал.
– Как не обещал? Я без оборудования пока говорю. Тоже больше?
– Больше.
– Нет, дорогой мой.
Это не выездной семинар-совещание, а лишь промежуточная инспекция. Хотя субботний визит вовсе не праздное посещение строящегося объекта. В прошлом году на областных «Дожинках» первого региона было принято решение первого вернуться к программе Припятского Полесья. Самый лучший образец работы аграриев в этом регионе глава государства увидел, посещая хозяйство «Парохонское» Пинского района.
– Скажи, повторил он «Парохонское» или нет?
– Здесь совсем другая технология.
– Я не об этом. Я имею в виду землю, растениеводство и животноводство.
– Да, мы работаем довольно плотно, и все вопросы мы обговаривали, некоторые моменты поменяли.
– Надо повторить «Парохонское». Сколько у тебя земли?
– У меня 20 тысяч.
– По сравнению с тобой – ничего. И присматривайся. Тебе придется тут работать на полрайона этого и на полрайона Житковичского. Базу создадим и потихоньку-потихоньку будем подключать тебе земли. Что за управляющий делами, если он не будет выполнять замыслы Президента? Мы имеем сельскохозяйственный холдинг в Управлении делами не для того, чтобы получать урожаи, надои и так далее. Отсюда должны идти новые и новейшие технологии. Но если он лучше сегодня, надо вытянуть из него это лучшее. Чтобы можно было тиражировать на Полесье.
По просьбе Президента здешний руководитель стал наставником для пойменных хозяйств.
Владимир Хроленко, директор ОАО «Парохонское»:
Некоторые элементы мы подсказали, которые нам в свое время подсказали голландцы. Комплексы нового поколения с 2007 года строим. Поэтому на последнем комплексе собрали все то, что более перспективно. Внедрили у себя и поделились с ними опытом.
Чтобы повторить опыт «Парохонского», нужна диктатура дисциплины и технологий. Президент снова напомнил, как надо бережно относиться к каждому клочку земли. Это главный ресурс нашего благосостояния и резервы для повышения экспортной выручки. Рынок Африки бездонен.
Лукашенко обратил внимание аграриев на культуру земледелия.