Рабочая суббота Президента. Лукашенко посетил предприятие «Агро-Лясковичи»

Программа перезагрузки полесского региона в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко посетил Гомельскую область, где проинспектировал строительные работы на предприятии «Агро-Лясковичи», находящемся в ведении Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практика субботних поездок Президента по регионам продолжается. Неделю назад первый во время инспекции востока Беларуси анонсировал визит на Припятское Полесье. Сказано – сделано.

– Юрий Викторович, у нас есть претензии к строителю?

– Как обычно на стройке, претензии появятся чуть позже, когда будет сдача объекта. Пока идем в графике.

Так выглядит образцовая строительная площадка. Активность не только из-за приезда Первого. До конца года здесь должен появиться новый животноводческий комплекс. На паспорте объекта указан декабрь этого года.

– Значит, в этом году шампанское, да? А с кого?

– Мы самогонку лицензионную начали здесь выпускать.

– Это ты сам пей, самогонку.

Уникальность «Агро-Лясковичей» в том, что хозяйство расположено на территории двух районов – Петриковского и Житковичского. Часто менялась форма его управления, переходила из рук в руки. Теперь на этих землях, пойме Припяти, что называется, бросил якорь агрохолдинг Управления делами Президента. Щедрыми эти земли не назовешь. Но это и радует. Важно для чистоты эксперимента. Настоящий полигон для испытаний АПК. А затем, если опыт будет успешным, его внедрят повсеместно. Лукашенко оценил ход строительства МТК из деревянных конструкций.

Суть животноводческого комплекса – активное использование деревянных конструкций. Благодаря технологиям клееный брус получается даже из пиловочника, упавших бревен во время урагана. А здесь такого сырья хоть отбавляй. Особенно пострадала калинковичская зона нацпарка «Припятский».

– Я так понимаю, что эта вся струйка тебе примерно обойдется без начинки, и полы в том числе, 5 миллионов рублей.

– Чуть больше.

– Как чуть больше? Ты мне обещал за 5?

– Нет, я такого не обещал.

– Как не обещал? Я без оборудования пока говорю. Тоже больше?

– Больше.

– Нет, дорогой мой.

Это не выездной семинар-совещание, а лишь промежуточная инспекция. Хотя субботний визит вовсе не праздное посещение строящегося объекта. В прошлом году на областных «Дожинках» первого региона было принято решение первого вернуться к программе Припятского Полесья. Самый лучший образец работы аграриев в этом регионе глава государства увидел, посещая хозяйство «Парохонское» Пинского района.

– Скажи, повторил он «Парохонское» или нет?

– Здесь совсем другая технология.

– Я не об этом. Я имею в виду землю, растениеводство и животноводство.

– Да, мы работаем довольно плотно, и все вопросы мы обговаривали, некоторые моменты поменяли.

– Надо повторить «Парохонское». Сколько у тебя земли?

– У меня 20 тысяч.

– По сравнению с тобой – ничего. И присматривайся. Тебе придется тут работать на полрайона этого и на полрайона Житковичского. Базу создадим и потихоньку-потихоньку будем подключать тебе земли. Что за управляющий делами, если он не будет выполнять замыслы Президента? Мы имеем сельскохозяйственный холдинг в Управлении делами не для того, чтобы получать урожаи, надои и так далее. Отсюда должны идти новые и новейшие технологии. Но если он лучше сегодня, надо вытянуть из него это лучшее. Чтобы можно было тиражировать на Полесье. По просьбе Президента здешний руководитель стал наставником для пойменных хозяйств.