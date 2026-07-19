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Новости по тегу #Александр Кулик

Хранители национального богатства! Минлесхоз Беларуси отмечает 90‑летие
19 июля 2026 10:47

Хранители национального богатства! Минлесхоз Беларуси отмечает 90‑летие

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка
15 мая 2026 06:08

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка

Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления
14 мая 2026 13:49

Лесхозы Беларуси в 2026-м намерены закупить в Китае 10 линий лесопиления

От школьников до высших должностных лиц – акция «Лес! Добро! Порядок!» собрала тысячи участников
04 апреля 2026 18:22

От школьников до высших должностных лиц – акция «Лес! Добро! Порядок!» собрала тысячи участников

Работникам Боровлянского спецлесхоза вручили ключи от арендных квартир
27 марта 2026 17:26

Работникам Боровлянского спецлесхоза вручили ключи от арендных квартир

В лесхозах Беларуси в 2026-2027 годах планируют реализовать 31 инвестпроект по созданию новых производств
23 декабря 2025 08:26

В лесхозах Беларуси в 2026-2027 годах планируют реализовать 31 инвестпроект по созданию новых производств

Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов
11 октября 2025 13:40

Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов

Новый этап акции «Дай лесу новае жыццё» стартовал в Беларуси
11 октября 2025 08:13

Новый этап акции «Дай лесу новае жыццё» стартовал в Беларуси

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Минске. О чём договорились страны Содружества?
29 сентября 2025 18:29

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Минске. О чём договорились страны Содружества?

«Идите лесом» в этих краях – комплимент! Рассказываем, как трудятся лесоводы Могилёвщины
24 сентября 2025 13:51

«Идите лесом» в этих краях – комплимент! Рассказываем, как трудятся лесоводы Могилёвщины

Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг»
20 августа 2025 16:44

Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг»

2 млн долларов выделит Китай на борьбу с лесными пожарами в Беларуси – подробности о проекте
23 июля 2025 17:21

2 млн долларов выделит Китай на борьбу с лесными пожарами в Беларуси – подробности о проекте