Лесному хозяйству Беларуси – 90 лет. За это время отрасль совершила колоссальный рывок, превратившись в мощный научный комплекс.
Особую озабоченность у специалистов вызывает участок границы с Украиной – лесной рубеж протяженностью почти 600 километров, полностью расположенный в Гомельской области.
Две линии уже приобрели. Первую запустили 14 мая в Пинском лесхозе.
Пока весна все увереннее вступает в свои права, в Беларуси продолжается генеральная уборка. Республиканская акция «Лес! Добро! Порядок!» вновь собрала тысячи участников – от школьников до представителей государственных ведомств.
Практика предоставления работникам лесхозов арендного жилья действует в Беларуси уже более 10 лет.
В нынешнем году уже завершено 25 крупных проектов. Линии лесопиления, сушильные комплексы позволяют расширять ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Это должно восполнить потери от непогоды. Причем в белорусских лесах теперь сажают не только сосны. Министр лесного хозяйства рассказал, что активно вводят лиственницу, бук, дуб.
Только в Брестской области деревья планируют высадить на площади более 430 гектаров.
На повестке дня больше десятка тем – сотрудничество в научно-технологической и в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в области использования мирного атома. Отдельное внимание – логистике и транспортным коридорам.
Вот уже 85 лет лесоводы Могилевщины в составе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения – в трудовом авангарде страны.
«В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества», – уверен белорусский лидер.
В Минске дан старт уникальному международному проекту по борьбе с лесными пожарами при финансовой поддержке КНР – нашего надежного и проверенного временем партнера.
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