Что стоит за таким результатом? Аграрии в Белоозёрске по всем традициям отметили «Дожинки»
К слову, масштабное празднование завершения сельскохозяйственного сезона – инициатива главы государства. Аналогов «Дажынкам» нет на всем постсоветском пространстве. Фестиваль берет начало из Брестской области – Столина – в 1996 году. И спустя 29 лет праздник хлеборобов принимает уже Белоозерск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравляя участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2025» в Белоозерске, Александр Лукашенко обратил внимание, что Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны: «Здесь живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции отечественного земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства и крепкой трудовой дисциплины».
Президент подчеркнул, что настойчивость, ответственность и грамотная организация работы позволили аграриям Брестской области достичь отличных результатов, увеличив прошлогодние показатели как по урожайности, так и по намолоту.
К слову, в Брестской области впервые в истории собран рекордный каравай зерновых и зернобобовых культур. Его вес превысил 1,5 миллиона тонн. Средняя урожайность хлебной нивы достигла 45 центнеров с гектара. Это тоже абсолютный максимум.
Как чествуют хлеборобов с успешным завершением уборочной кампании в Белоозерске – наш корреспондент Кристина Протосовицкая.
На высоте встречает аграриев Белоозерск. Золотой фонд страны – трудолюбивые профессионалы собрались здесь, чтобы отметить главный праздник агросезона. А на 16 самобытных подворьях – вся география региона. Хлебосольно и гостеприимно встречают на каждом – того и требуют традиции «Дожинок».
Изготовлены с душой, с любовью и желанием всех накормить, чтобы все запомнили.
Свое поле чудес со сладкими угощениями из муки нового урожая и щедрый каравай – главный атрибут праздника. Праздник в юбилейный год Великой Победы – повод вспомнить, каким был хлеб 80 лет назад: тыловой, солдатский, блокадный, сталинградский, фронтовой и самый страшный – концлагерей. 12 рецептов хлеба военных лет воссоздали по крупицам в Жабинковском районе.
Отмечают рекордный каравай – Белоозёрск принимает «Дожинки» Брестской области
Сегодня белорусская битва – мирная, за урожай. Брестские аграрии установили в этом году исторический рекорд – впервые получили свыше 1,5 миллиона тонн зерна.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
К уровню 2014 года – плюс 180 тысяч тонн. Великолепный результат. Хотя результат прошлого года – 1 миллион 330 тысяч тонн – был тоже рекордным.
Восемь стотысячных результатов – от половины районов Брестской области. Два из них – Ивановский и Дрогичинский – намолотили столько впервые, а Барановичский взял планку в 200 тысяч тонн. Рекордная отдача гектара в отдельных хозяйства – свыше 70 центнеров.
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Андрей Коктыш, директор сельхозпредприятия «Путь новый»:
Условия, земля, технология, старания. Вот и весь залог. Ни капельки не гонимся за урожаем, мы хотим жить лучше.
Что стоит за результатом? Нечто большее, чем только ответственный подход, выверенные технологии и исполнительская дисциплина. Прежде всего – люди!
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