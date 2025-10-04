Что стоит за таким результатом? Аграрии в Белоозёрске по всем традициям отметили «Дожинки»

К слову, масштабное празднование завершения сельскохозяйственного сезона – инициатива главы государства. Аналогов «Дажынкам» нет на всем постсоветском пространстве. Фестиваль берет начало из Брестской области – Столина – в 1996 году. И спустя 29 лет праздник хлеборобов принимает уже Белоозерск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравляя участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2025» в Белоозерске, Александр Лукашенко обратил внимание, что Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны: «Здесь живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции отечественного земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства и крепкой трудовой дисциплины».

Президент подчеркнул, что настойчивость, ответственность и грамотная организация работы позволили аграриям Брестской области достичь отличных результатов, увеличив прошлогодние показатели как по урожайности, так и по намолоту.

К слову, в Брестской области впервые в истории собран рекордный каравай зерновых и зернобобовых культур. Его вес превысил 1,5 миллиона тонн. Средняя урожайность хлебной нивы достигла 45 центнеров с гектара. Это тоже абсолютный максимум.