Новый министр лесного хозяйства: единая система госучёта древесины – тоже уровень ведения лесного хозяйства

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лес для Беларуси гораздо больше, чем древесина. Это еще и природное достояние страны. Бренд. Министр должен быть и грамотным хозяйственником, и природолюбом. Исходя из биографии нового главы ведомства, романтик лесосеки начинал с мастера леса.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

У нас есть единая система государственного учета древесины, электронная. Это своеобразное препятствие для каких-то, может, хотя я бы не сказал, что они где-то присутствуют, но все равно факты какого-то незаконного перемещения древесины имеются. Поэтому она уже работает. Уже есть первые факты, где надо закрыть какие-то лазейки и дошлифовать саму систему единого учета, она во всех цивилизованных странах лесных есть, поэтому это тоже своеобразный уровень ведения лесного хозяйства Республики Беларусь.

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