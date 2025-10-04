Полесье надо приводить в чувство! Лукашенко о задачах по развитию региона

От культуры земледелия и развития животноводства до системы управления – трудовой и технологической дисциплины. Программа перезагрузки полесского региона в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 октября Александр Лукашенко посетил Гомельскую область, где проинспектировал строительные работы на предприятии «Агро-Лясковичи», находящемся в ведении Управделами Президента. Сейчас здесь продолжается модернизация. По опытному проекту возводят молочно-товарный комплекс. Александр Лукашенко уже посещал «Агро-Лясковичи» в мае этого года. Тогда глава государства поручил ускориться. Сегодня разговор продолжили непосредственно на стройплощадке. Какую оценку возводимому объекту дал глава государства и какие задачи поставил перед руководством предприятия и региона в целом? Репортаж Евгения Пустового.

33-летний туркмен Вэпа Дурдыев три месяца работает на белорусском комплексе. Получил жилье, а половину зарплаты отправляет на родину.

– Общаемся с родными.

– Нашли друзей здесь?

– Есть. Белорусам, конечно, красная ковровая дорожка. На строительстве занято четыре бригады. Одна полностью сформирована из работников национально парка. Мимо лесников Президент не прошел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день, мужики. Спасибо, что вы пришли помогать. Вы строите экспериментальный коровник. Посмотрим, что мы тут создадим, чтобы тиражировать по всей Беларуси. Поручение было дано во время апрельского визита сюда, и уже просматриваются контуры будущих строений. Их грамотно вписали в уже существующую архитектуру. Да, типовая конструкция дешевле. Но приемлемая высота в 10 метров заметно удорожит комплекс из бетона. Использовать деревянные конструкции проще и легче.

Александр Лукашенко:

В крайнем случае цену мы можем удешевить за счет леса, за счет этих пиломатериалов, это же лес наш, белорусский. Да все тут белорусское. Песок, цемент – все наше. Этот вариант для нас очень важен. Посмотрим по цене. Когда мы будем знать точную цену… Он хочет другое что-то строить – пожалуйста. Но цена должна быть ниже. Потому что мы же кредитуем за счет государства, сам же он не построит. Непринужденный разговор с видом на стройку по важным темам. Комплексы не решат комплексный подход к развитию Припятского Полесья. Люди воды должны научиться орошать свои земли и освоить культуртехнику. В «Парохонском» 90 % сельхозугодий мелиорированы. Живут в пойме трех рек. Даже есть свой мелиоративный отряд, остальным хозяйствам государство поможет. Разумно. Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя. Читайте здесь. Земле – порядок, процессу строительства жилья – разумный подход. В принципе, к этому решению в регионах уже давно шли.

Александр Лукашенко:

Мы, в принципе, решаем проблему с многодетными по жилью. Но чтобы мы с села не стягивали их в Минск или Гомель. – Нам это удалось.

– Ну вот. Поэтому мы тебе построим жилье, многодетным, но вот там. И надо, чтобы эти многодетные жили на земле, чтобы они могли три дерева посадить, грядку сделать, чтобы соленья, варенье у себя делали. А не собирать многодетных в Минск. Глава государства снова вернулся к теме ответственности за технику. Персонифицированной. Александр Лукашенко:

Мы не богатая страна. Сколько мы будем эксплуатировать трактор тот или иной, кормоуборочный комбайн КСК, зерноуборочный? Основные средства. А то говорят: 5 лет – все, трактор работать не может. Ребята, ну нет у нас, не у хозяйств этих денег, чтобы менять технику каждые 5 лет. Поэтому в этом плане будем поджимать людей. Будем давать только тому, где председатель скажет: этому хозяйству два трактора надо дать. Но он от тебя потребует: покажи механизаторов, что это за люди. К процессу управления районами Президент тоже требует выработать систему. Особенно на территориях двойного подчинения. Хозяйства в структуре Управделами, но территориально в составе районов. Каждому найдется ответственность.

Александр Лукашенко:

Председатель райисполкома управляет районом полностью. И он должен делать то, что ты скажешь, организационно. Если ты не прав, специалисты разберутся. Деньги и прочее – его дело, это все его. Но организационно председатель райисполкома управляет этим. А для меня как для Президента это все государственное. С введением этого комплекса председатель райисполкома ждет улучшения экономических показателей в этом хозяйстве, и в целом выстраивается технологическая цепочка развития региона.

Александр Веремеев, председатель Петриковского райисполкома:

Люди нас слышат, и мы людей очень хорошо слышим. И в каждое мнение, проблему погружаемся довольно-таки глубоко, чтобы понять ее суть и не допустить в последующем каких-либо возникающих проблем. Сейчас язык не поворачивается назвать эти районы чернобыльскими, да и полешуки давно выбрались из образного болота. Путь очерчен. Новые поручения даны.