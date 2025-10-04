Пустовой: развитие Беларуси зависит от каждого из нас. Дадим слабину – потеряем страну

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Самое пикантное во внутренней повестке – вот такие разборы полетов после полета Первого по Беларуси.

Маяковский когда-то писал про «Прозаседавшихся». Подробности.

А в остальном спокойно. Поэтому такие спичи Первого всегда в трендах YouTube и TikTok. Эти социальные мессенджеры мы ведь не закрываем и обладателей ключей доступа к Telegram в заложниках не держим. Потому что правды не боимся. Потому что верим в разум белорусского общества. Разберемся.

А белорусское спокойствие гарантируется на переговорах такого уровня, что они постоянно закрыты. Но, что называется, инсайдами Первый делится с обществом. Либо через журналистов, поэтому его постоянно караулят, даже в Кремле, либо напрямую с людьми во время посещения предприятий, хозяйств, открытия спортобъектов и культурных пространств.

Это очень важная деталь Лукашенко как народного Президента. Говорить с людьми умеет и не избегает этого общения. Наоборот, и не только со своими сторонниками. Потому что есть что сказать, глядя в глаза в глаза. Вот она, настоящая подотчетность власти, открытость.