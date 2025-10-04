Пустовой: развитие Беларуси зависит от каждого из нас. Дадим слабину – потеряем страну

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Самое пикантное во внутренней повестке – вот такие разборы полетов после полета Первого по Беларуси.
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А в остальном спокойно. Поэтому такие спичи Первого всегда в трендах YouTube и TikTok. Эти социальные мессенджеры мы ведь не закрываем и обладателей ключей доступа к Telegram в заложниках не держим. Потому что правды не боимся. Потому что верим в разум белорусского общества. Разберемся.
А белорусское спокойствие гарантируется на переговорах такого уровня, что они постоянно закрыты. Но, что называется, инсайдами Первый делится с обществом. Либо через журналистов, поэтому его постоянно караулят, даже в Кремле, либо напрямую с людьми во время посещения предприятий, хозяйств, открытия спортобъектов и культурных пространств.
Это очень важная деталь Лукашенко как народного Президента. Говорить с людьми умеет и не избегает этого общения. Наоборот, и не только со своими сторонниками. Потому что есть что сказать, глядя в глаза в глаза. Вот она, настоящая подотчетность власти, открытость.
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Евгений Пустовой:
Но разговаривать надо уметь с коллегами. Да, с мировых трибун, а еще сложнее, когда нет камер. Как держаться на равных с теми лидерами, у которых миллиардное население, неисчерпаемые ресурсы и имперская история. Наш приграничный Каменец старше Москвы. Но у России и Китая имперский размах, а у Польши что – нет? И в этих условиях нам надо быть настолько мудрыми, чтобы окружающие орлы не поклевали твой посеянный урожай.
Общая инертность – плохая черта. Такое ощущение, что нам недостает национального тестостерона. И дело не в тех, кто ходит за Президентом на этих выездных совещаниях. Дело в каждом, кто занимается делом. Горят эти самые глаза или нет. Расслабление происходит либо от безнадежности ситуации, либо от понимания «все равно помогут».
Лукашенко тепло пообщался со старыми коллегами.
Евгений Пустовой:
Да, по внешнему контуру мы обеспечиваем персонифицированную стабильность, опираясь на авторитет Лукашенко. А внутренние резервы развития, они зависят от каждого из нас, и в том числе от порядка в каждом боксе машинно-тракторного стана. Наша страна – в технологическом пуле, экономику услуг успешно развиваем, о хороших показателях недавно докладывал премьер-министр. Но Президент настаивает: надо приземленно смотреть на ситуацию. Не надо шика, надо порядок.
Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробности.
Постковидный мир – время перераспределения планетарных благ. Дадим слабину – вернемся к границам до 1939 года. Или того хуже – откатимся в имперский период. Страну потеряем. Дело не только и не столько в знаковом месте из трудовой биографии Первого. Здесь происходило становление управленца Лукашенко. Чтобы не выбили почву из-под ног, необходимо умело использовать каждый клочок своей земли, чтобы ее не потерять.
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