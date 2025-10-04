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Арина Соболенко узнала потенциальных соперниц на турнире в Ухане

04 октября 2025 17:33
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Стала известна сетка престижного турнира в Ухане, в котором примет участие первая ракетка мира Арина Соболенко. Белоруска является действующей победительницей соревнований, а это значит, что ей предстоит защитить 1 000 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлогоднем финале землячка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. Соотечественница начнет защиту титула со второго круга. Ее соперница определится в противостоянии между словачкой Ребеккой Шрамковой и россиянкой Анной Калинской. Основная сетка стартует 6 октября.

Данный турнир станет первым для Арины после победы на US Open. Соболенко трижды становилась триумфатором «тысячника» в Ухане и, если сможет вновь завоевать главный трофей, станет рекордсменкой по количеству титулов в истории этих соревнований.

# Теннис

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