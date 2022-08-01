«Это родное, дружественное нам государство». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России

Среди приглашенных во Дворец Независимости 1 августа и Дмитрий Крутой. О его назначении на должность посла Беларуси в России стало известно на прошлой неделе. Трудно переоценить значимость белорусско-российского взаимодействия в нынешних условиях. Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по устранению существующих препятствий для полноценного и максимально эффективного сотрудничества с нашим партнером по Союзного государству, прежде всего в экономической сфере. К слову, именно Дмитрий Крутой в свое время участвовал в разработке 28 союзных программ, потому как никто знает все нюансы. На фоне различных спекуляций на этой теме и разговоров о том, что реализация экономических программ может привести к потере суверенитета Беларуси, Президент и новому послу напомнил о главном и неизменном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается посольства в России, нет необходимости абсолютно никакой вам напутствия какие-то высказывать. Вы хорошо знаете, что это за посольство, работая в Администрации Президента. Все идеи Президента относительно России вы должны были, надеюсь, так и есть, впитать в себя. Вы знаете, что это основное наше направление в экономическом плане. Что касается политики, тут и разговоров нет. Это родное, дружественное нам государство. Вы должны на этом же уровне по такой идеологии представлять нашу страну в Российской Федерации. Я часто говорю, что посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики это абсолютно точно. Поэтому разговоры с президентом России, ему, конечно, подготовили справку, кто такой Крутой, но не буду говорить, что я ему сказал. Но главное, что этот человек очень перспективный. От вас все зависит: ваша жизнь, ваша судьба, да и во многом ситуация в Республике Беларусь. Посмотрите на посольство, надо выстроить систему, хотя не думаю, что у Семашко там кто-то забалует. Как бы мы к нему ни относились с его крутым характером, это человек системный, опытнейший, поэтому думаю, что там с посольством все в порядке. Но ситуацию в самом аппарате посольства надо выстраивать таким образом, какие задачи придется там решать.

Вместо Дмитрия Крутого курировать экономические вопросы в должности заместителя главы Администрации Президента будет Максим Ермолович. Его опыт работы на посту главы Минфина (а в последнее время он представлял интересы Беларуси в Лондоне), безусловно, будет полезен. Кроме того, Президент сегодня согласовал нового посла в Таиланде. И назначил уже бывшего первого проректора Гродненского университета руководителем Полоцкого.