«России отводится ключевое место». Дмитрий Крутой о перенаправлении белорусского экспорта

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Кадровый понедельник для сегодняшних назначенцев не стал тяжелым. Во-первых, это профессиональный рост, а для большинства еще и подъем по карьерной лестнице. Но главное – они продолжают заниматься любимым делом и на благо нашего государства.

В рабочем кабинете Президента они уже не первый раз. Большинство из топовой обоймы управленческих кадров. И каждый прошел и профессиональную школу жизни. Тщательная проверка позади. На стол Президенту легли четыре красные папки. Дмитрий Крутой, завсегдатай самых важных белорусско-российских переговоров, теперь отправляется лично представлять наши интересы в самой близкой для нас стране в качестве посла. Одна, но очень знаковая деталь – при этом он еще является заместителем премьер-министра. «Это родное, дружественное нам государство». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России. Подробнее здесь.

Дмитрий Крутой – из плеяды управленцев новой формации. В личностном кейсе – аспирантура, работа в двух министерствах: лесного хозяйства, а затем уже экономики. Его он и возглавил. Позже, на момент назначения, самый молодой министр стал первым вице-премьером, затем экономическую политику страны определял уже в качестве заместителя главы Администрации Президента Беларуси. 1 августа Дмитрий Крутой четко разложил свои действия в качестве дипломата.