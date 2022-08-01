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​Максим Ермолович назначен заместителем главы Администрации Президента

01 августа 2022 14:43
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Новости Беларуси. В Беларуси новый министр лесного хозяйство, заместитель главы Администрации Президента, новый ректор вуза. Глава государства начал рабочую неделю с кадровых вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России. Читайте здесь.  

​Максим Ермолович назначен заместителем главы Администрации Президента-1

Вместо Дмитрия Крутого курировать экономические вопросы в должности заместителя главы Администрации Президента будет Максим Ермолович. Его опыт работы на посту главы Минфина – а в последнее время он представлял интересы Беларуси в Лондоне – будет полезен.  

​Максим Ермолович назначен заместителем главы Администрации Президента-4

Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Мой опыт на посту в Министерстве финансов, конечно, будет востребован. Я много занимался макроэкономикой, достаточно был вовлечен в работу промышленного, строительного комплекса, сельскохозяйственного производства. Большая часть работы министра была связана и с социальной сферой, поэтому для меня вопросы работы социально-экономической системы не новы. Я знаю, какие есть преимущества, недостатки, проблемы, которые необходимо решать. Ну а взгляд с позиции внешнеэкономический деятельности, с позиции посла добавляет еще и оценки того, что надо делать на микроуровне, на предприятиях, как улучшать эту работу.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Максим Ермолович # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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