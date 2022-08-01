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Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?

01 августа 2022 17:28
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Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Алена Сырова, СТВ:  
Оксана, к вам вопрос. Обращаются ли к вам в том числе с жестоким обращением с сельхозживотными? Понимаете, не о фермах мы сейчас говорим, а у кого-то на подворье, может, корова, и ее избивают. С такими историями у вас случаются ситуации?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Или же все-таки мы больше о пушистых?  

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?-1

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:  
Ну, могу сказать, во-первых, что с этим пони мы очень давно знакомы, потому что, на самом деле, много лет эта история длится. Доходило уже до того, что люди собирались его воровать, возвращать. История с коровой – я не очень сильно могу вспомнить, какой конкретно это был населенный пункт, но то, что это была Брестская область, могу сказать точно. К вопросу о том, как урегулировано жестокое обращение с сельхозживотными. К нам обратились работники ГУБОП с просьбой проконсультировать, является ли жестоким обращением с коровой то, что ее при убое, ее вели на убой, она была предназначена для убоя, но забойщик, видимо, был под хмелем, может, что-то еще с ним случилось. Он застрелил ее из ружья, причем не с первого раза. И он еще снимал это на видео, сопровождал всеми мыслями. И к нам обратились работники за разъяснениями. Мы им помогли.  

Кирилл Казаков:  
Это нормально?  

Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Конечно, не нормально. Но когда мы сегодня говорим про сельское хозяйство, мы же должны понимать. Это производство. Сегодня есть животные, из которых получают мясо, продукцию. Которые предназначены для убоя. Конечно, то, что говорит коллега – этот случай вопиющий. И мы слышали про этот факт.  

Кирилл Казаков:  
Называется, свою власть показал над животным.  

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?-4

Иван Смильгинь:  
Наверное, да. Поэтому, когда мы говорим про сельхозживотных… Также хочу заметить, чтобы у всех было понимание. Мы же не говорим, что у нас такой падеж, потому что такое отношение к животным. Отнюдь нет. Падеж был, он и будет. Это технология производства.  

Кирилл Казаков:  
Люди разные бывают.  

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# Вандализм и живодерство # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Оксана Давыденко # Иван Смильгинь # Фотофакт

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