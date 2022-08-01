Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Оксана, к вам вопрос. Обращаются ли к вам в том числе с жестоким обращением с сельхозживотными? Понимаете, не о фермах мы сейчас говорим, а у кого-то на подворье, может, корова, и ее избивают. С такими историями у вас случаются ситуации? Кирилл Казаков, СТВ:

Или же все-таки мы больше о пушистых?

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:

Ну, могу сказать, во-первых, что с этим пони мы очень давно знакомы, потому что, на самом деле, много лет эта история длится. Доходило уже до того, что люди собирались его воровать, возвращать. История с коровой – я не очень сильно могу вспомнить, какой конкретно это был населенный пункт, но то, что это была Брестская область, могу сказать точно. К вопросу о том, как урегулировано жестокое обращение с сельхозживотными. К нам обратились работники ГУБОП с просьбой проконсультировать, является ли жестоким обращением с коровой то, что ее при убое, ее вели на убой, она была предназначена для убоя, но забойщик, видимо, был под хмелем, может, что-то еще с ним случилось. Он застрелил ее из ружья, причем не с первого раза. И он еще снимал это на видео, сопровождал всеми мыслями. И к нам обратились работники за разъяснениями. Мы им помогли. Кирилл Казаков:

Это нормально? Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, не нормально. Но когда мы сегодня говорим про сельское хозяйство, мы же должны понимать. Это производство. Сегодня есть животные, из которых получают мясо, продукцию. Которые предназначены для убоя. Конечно, то, что говорит коллега – этот случай вопиющий. И мы слышали про этот факт. Кирилл Казаков:

Называется, свою власть показал над животным.