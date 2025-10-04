Благодарность всем, кто трудится над урожаем! «Дожинки» Могилёвской области отметили в Кричеве

Труженики сразу трех областей: Брестской, Витебской и Могилевской, 4 октября отмечают «Дажынкі». В каждом регионе – свои лидеры и достижения. С самого рассвета Кричев, удостоенный чести стать столицей фестиваля – ярмарки тружеников села Могилевской области, наполнен особой праздничной атмосферой. Валовой сбор зерна в области на 42 % больше, чем показатели 2024 года, и лучший результат за последние 5 лет. Труженики села действительно могут гордиться своими достижениями. Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi – 2025» в Кричеве направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Александр Лукашенко, благодаря четкой организации работы и своему ответственному отношению сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых с учетом кукурузы и рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны. Обращаясь к сельчанам, Президент отметил хозяйский подход к работе с высокой самоотдачей и четким пониманием задач. И в завершении пожелал всем отличного праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и новых трудовых побед во имя родной Беларуси. «Пусть небесная канцелярия всегда благоволит труженикам села», – подчеркнул Президент. Кричев уже принимал фестиваль в 2009 году, опыт есть, а построенные тогда объекты до сих пор радуют горожан. В этот раз появились новые. Главное приобретение – поликлиника, которую ждал весь район.

С самого утра в Кричеве – столице региональных «Дажынак» – звучит хор колоколов и молитва. Также, как наши предки, мы благодарим свою землю и свое небо за еще один щедрый год. И в этой благодарности – особая радость. Она соткана из упорства и усилий наших аграриев, которых этот год не раз испытывал на прочность. Возвращение зимы в апреле и август, когда небо буквально прорвало дождями… Сегодня эти тревоги уже просто история, повод для шуток, которые будут рассказывать хлеборобы за праздничным столом. Ведь главное – результат. В 2025 году каравай Могилевской области стал самым весомым за последние 5 лет.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Хлеб – это богатство. Заметьте, крестьяне никогда не говорят, что убирают зерно. Они всегда говорят, что убираем хлеб. В этом чувствуется отношение, теплота и уважение к той работе, что мы делаем.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

В чем особенность Могилевщины? Очень пестрая картина между районами. Есть районы-лидеры, которые находятся на уровне ведущих районов нашей республики, не уступают ни Бресту, ни Гродно, ни Минской области. А есть, к сожалению, отстающие. Сейчас упор на них. Нужна системная работа.

Сегодня все внимание – им. Тем, кто приумножал каравай страны. И в этих серьезных и нарядных гостях праздника не сразу узнаешь знакомые лица. Многие из них не раз становились героями наших сюжетов. Ведь в полях и на фермах нет места особому лоску, а «Дажынкі» – это редкая возможность увидеть аграриев при полном параде. Лучший результат за 5 лет – показываем, как празднуют «Дожинки» в Кричеве.



Кто-то поднимается на сцену впервые, а для кого-то этот трепет уже знаком. Механизатора Андрея Дрозда из Кировского района на областном празднике хлеборобов награждают уже шестой год подряд. В нынешний сезон он побил личный рекорд, намолотив более 4 тысяч тонн зерна. За трудовые достижения на «Дажынках» ему вручили благодарность главы Администрации Президента.