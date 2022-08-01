«Понюхавший, что такое Запад». Лукашенко рассказал про опыт Максима Ермоловича

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой – один из авторов союзных программ по углублению интеграции. Теперь продолжит их реализацию уже в качестве шефа белорусской дипмиссии.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайным и Полномочным Посол Беларуси в Российской Федерации:

980 пунктов различных мероприятий – это наполнение этих 28 программ. Система мониторинга показывает, что на сегодня выполнено примерно 35 %. Такая динамика нашего президента и президента России не очень устраивает.

Безбарьерная транспортная среда, создание логистических локаций для Беларуси, тот же порт в Ленинградской области, переход на расчеты в национальных валютах, выход белорусов на огромный строительный рынок. Космодром Восточный – это имиджевый проект. А необходимо постоянные – программные. И даже открытие более скоростного железнодорожного маршрута между Минском и Москвой. Курировать такую интеграцию больших скоростей доверили именно новому послу. Но кто способен заменить Крутого в кресле заместителя главы Администрации Президента?