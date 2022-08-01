Александр Лукашенко: наше счастье, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем

Новости Беларуси. 1 августа Александр Лукашенко провел встречу с послом Беларуси в Китае. Президент отметил, что между нашими странами сложились крепкие связи, однако далеко не все возможности еще использованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На политическом уровне между Беларусью и Китаем взаимопонимание. В экономике есть где прибавить. Но мгновенного результата быть не может. В нынешних реалиях важно настроиться на кропотливую работу. Какие есть вопросы и в чем, возможно, нужна помощь высшего руководства страны, Президент спросил у посла.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы проработали достаточно, не просто чтобы впечатление у вас какое-то сложилось об этой империи, но и вы видите какие-то дополнительные наши возможности в Китайской Народной Республике. Экономика, торгово-экономические отношения, финансовые, кредитно-финансовые – здесь нам надо посмотреть с учетом момента, где нам еще поднапрячься и поработать серьезно, чтобы особенно в этот момент не потерять темпы. Потому что динамика была хорошая – и торговли, и инвестиционная. Естественно, в условиях санкций и Китай может остерегаться, опасаться каких-то шагов: люди очень аккуратные, осторожные. Тем не менее это наше счастье, что мы выстроили хорошие отношения с Китайской Народной Республикой. Они молодцы, здорово нам помогали, да и сейчас у нас прирост товарооборота приличный, новые возможности. А мы запросто можем добавить на китайском направлении. Я часто Си Цзиньпину говорил: если этот огромный китайский локомотив зацепит дополнительный вагон в объеме Беларуси, так даже не заметит, что там что-то прицепилось. Такая гигантская экономика. Хорошо, что у нас сложились такие в области дипломатии, политики отношения. Да и личные отношения у меня и с семьей Си Цзиньпина, и с ним очень хорошие.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Абсолютно вы точно отметили, что в политических отношениях сегодня понимание Беларуси и Китая на всех площадках, в том числе международных, полное имеется. В области экономических отношений (я прихожу к выводу, и видно по настроениям наших белорусских предприятий) у нас просто уникальные возможности для того, чтобы нарастить темпы работы с Китаем, что, собственно, и делается последние (не побоюсь этой цифры), последние семь лет с момента объявления Китаем инициативы «Пояс и путь». Это был серьезный толчок, когда Беларусь присоединилась к этой инициативе и активно начала с наращивающими, большими темпами работать с Китаем. Второе. Индустриальный парк «Великий камень» дал серьезный толчок в этих отношениях. Очень неплохим драйвером стала ваша договоренность с Си Цзиньпином касательно проведения Года регионов между нашими странами, что очень сильно повлияло на сверку часов, пересмотр отношений, оптимизацию старых договоренностей.