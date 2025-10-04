Азарёнок: молодёжь уже слов таких не знает – разбой, грабёж, рэкет – это заслуга лично Президента

Григорий Азаренок, СТВ:

Вопрос, наверное, к девушкам. Вас когда последний раз насиловали? По-настоящему. Вот чтобы в лесу или в подъезде зажали рот, избили, истязали. Не было такого? Не припомните? Правильно. Потому что в нашей стране этого нет. Единичные, очень редкие случаи. Как и разбой. И грабеж. И рэкет. Ничего этого и близко нет. Молодежь уже слов таких не знает. И это, наверное, хорошо. Вот только напоминать надо. На этой неделе сразу несколько жестоких маньяков, убийц, насильников из 90-х выявили наши следаки. Там за ними десятки кровавых преступлений. Ножами детские женские тела резали. Душили их платками. Убивали после надругательств самыми жестокими способами. А потом вдруг этого всего не стало.

У нас есть некоторые очень глупые и наивные представления о жизни. Мол, ах, это вот белорусы такие культурные, европейские, даже коты у нас на красный не ходят, а поэтому у нас чистота и порядок. Так вот – это чушь. В 90-е каждый двор был свалкой. Символом этого всего был недостроенный Дворец Республики, где жили и сношались бомжи, повсюду валялись шприцы, размножались какие угодно мигранты и можно было прикупить наркоту. А нынешние порядок и спокойствие – они не сами по себе, не с неба свалились, не потому что мы тут такие дофига хорошие. Это только заслуга лично Президента и его воинов-силовиков.