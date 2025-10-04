Азарёнок: молодёжь уже слов таких не знает – разбой, грабёж, рэкет – это заслуга лично Президента
Григорий Азаренок, СТВ:
Вопрос, наверное, к девушкам. Вас когда последний раз насиловали? По-настоящему. Вот чтобы в лесу или в подъезде зажали рот, избили, истязали. Не было такого? Не припомните? Правильно. Потому что в нашей стране этого нет. Единичные, очень редкие случаи. Как и разбой. И грабеж. И рэкет. Ничего этого и близко нет. Молодежь уже слов таких не знает. И это, наверное, хорошо. Вот только напоминать надо.
На этой неделе сразу несколько жестоких маньяков, убийц, насильников из 90-х выявили наши следаки. Там за ними десятки кровавых преступлений. Ножами детские женские тела резали. Душили их платками. Убивали после надругательств самыми жестокими способами. А потом вдруг этого всего не стало.
У нас есть некоторые очень глупые и наивные представления о жизни. Мол, ах, это вот белорусы такие культурные, европейские, даже коты у нас на красный не ходят, а поэтому у нас чистота и порядок. Так вот – это чушь. В 90-е каждый двор был свалкой.
Символом этого всего был недостроенный Дворец Республики, где жили и сношались бомжи, повсюду валялись шприцы, размножались какие угодно мигранты и можно было прикупить наркоту. А нынешние порядок и спокойствие – они не сами по себе, не с неба свалились, не потому что мы тут такие дофига хорошие. Это только заслуга лично Президента и его воинов-силовиков.
Григорий Азаренок:
Молодежь уже не смотрела фильм «Ворошиловский стрелок». Там смысл в том, что новые люди, новая элитка распоясалась до полной демократии. Кстати, во всех бандитских фильмах все эти упыри четко признают, холкой помнят, кто их главный Дон Карлеоне, кто их настоящий крестный отец. С пятном на лбу.
Так вот, за поруганную честь внучки вступиться некому. Все продажные. Генералы все продали: погоны свои, честь, совесть, Родину, присягу, менты на местах крышуют проституток. Прокурорские, руководство КГБ – все были под урками. Все продались. Кто шел против, убивали. И дед, которого играет Ульянов, берет винтовку. И идет вершить народный, праведный суд. Вот это и есть Лукашенко.
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