«На корню выжигать проявления». Генеральный прокурор о поправках в законы по противодействию экстремизму

Вполне своевременными являются и поправки в законы по противодействию экстремизму. По словам генпрокурора, в работе над документом учитывался международный опыт. В законопроекте предусмотрен комплекс мер: то есть государство использует все возможные способы не только чтобы наказывать, но в первую очередь работать на предупреждение.

Необходимость пересмотреть документы продиктована временем. Например, что касается изменений в закон о массовых мероприятиях, то в новой версии документа упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Именно эту норму использовали деструктивные силы для сбора граждан в 2020 году.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Если в прошлые годы у нас были единичные факты, когда лица привлекались к административной ответственности за пропаганду нацизма, то в прошлом году – 88 таких лиц, это в 12-14 раз больше. Это проявление стало настолько опасным, агрессивным, что необходим комплекс мер для того, чтобы не просто пресекать, а на корню выжигать, говоря простым языком, здесь у нас эти проявления. Это первая составляющая.

Вторая составляющая говорит о том, что необходимо проводить самую активную наступательную работу, особенно среди молодого поколения, для того, чтобы они помнили то, что здесь происходило. С этой целью также возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа. Ведь задача стоит не только в том, чтобы юридически закрепить эти факты, не только в том, чтобы на международном уровне признать факт геноцида. Очень важно, чтобы мы комплексно подошли на государственном уровне и приняли меры к тому, чтобы молодое поколение с молоком матери впитывало, что такое геноцид, что такое нацизм, какие страшные проявления. Потому что как только мы забудем, все это повторится вновь.