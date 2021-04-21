Иван Кубраков: изменения в закон о государственной защите продиктованы временем

Новости Беларуси. Сразу несколько резонансных законопроектов одобрили 21 апреля сенаторы. Речь идет о новшествах в законы об экстремизме, о массовых мероприятиях, а также законопроекте о недопущении реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается изменений в закон «О массовых мероприятиях», то в новой версии документа упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти.

Именно эту норму использовали деструктивные силы для массового сбора граждан в 2020 году. А вот те, кто не «клюнул» на призывы, столкнулись с агрессией и прямыми угрозами. И на эту проблему государство не закрыло глаза.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Изменения в закон о государственной защите также продиктованы временем. Вы прекрасно знаете, что угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года, поступали в адрес должностных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел либо в отношении судей, но и в отношении учителей, артистов, журналистов.

На сегодняшний день любой гражданин, в отношении которого поступают угрозы, обращается в органы внутренних дел. Органы внутренних дел определяют степень угрозы, и, естественно, с учетом этого определяется степень защиты.