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Иван Кубраков: изменения в закон о государственной защите продиктованы временем

21 апреля 2021 16:44
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Новости Беларуси. Сразу несколько резонансных законопроектов одобрили 21 апреля сенаторы. Речь идет о новшествах в законы об экстремизме, о массовых мероприятиях, а также законопроекте о недопущении реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков: изменения в закон о государственной защите продиктованы временем-1

Необходимость пересмотреть документы продиктована временем. Итак, что собой представляют изменения и насколько они актуальны сегодня?

Разбиралась Юлия Стриго.

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Что касается изменений в закон «О массовых мероприятиях», то в новой версии документа упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти.

Иван Кубраков: изменения в закон о государственной защите продиктованы временем-4

Именно эту норму использовали деструктивные силы для массового сбора граждан в 2020 году. А вот те, кто не «клюнул» на призывы, столкнулись с агрессией и прямыми угрозами. И на эту проблему государство не закрыло глаза.

Иван Кубраков: изменения в закон о государственной защите продиктованы временем-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Изменения в закон о государственной защите также продиктованы временем. Вы прекрасно знаете, что угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года, поступали в адрес должностных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел либо в отношении судей, но и в отношении учителей, артистов, журналистов.

На сегодняшний день любой гражданин, в отношении которого поступают угрозы, обращается в органы внутренних дел. Органы внутренних дел определяют степень угрозы, и, естественно, с учетом этого определяется степень защиты.

# Национальная безопасность # общество # Иван Кубраков # Юлия Стриго # Фотофакт

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