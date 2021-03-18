Александр Лукашенко о законах в России: «Из увиденного в Беларуси они сделали соответствующие выводы»

Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Беларусь в желании защитить своих граждан далеко не одинока. Показателен пример соседней России, где в конце 2020 года Владимир Путин подписал целый пакет документов, которые существенно ужесточили законодательство, но зато помогли сохранить порядок в стране. Согласно новому кодексу, который одобрили и в правительстве, и в Госдуме, перекрытие дорог может обернуться для виновника тюремным заключением сроком до 2 лет, если в результате него здоровью кого-либо был причинен легкий вред. Это касается, например, невозможности проезда автомобиля скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. Если в результате перекрытия дороги умер человек, то виновники сядут на срок до 8 лет.