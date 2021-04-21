«До эквивалента, равного сотням тысяч долларов». В ГУВД рассказали, сколько «зарабатывают» интернет-мошенники

Новости Беларуси. Более 2000 преступлений в сфере высоких технологий уже зарегистрировано в 2021 году. Такую цифру озвучили 21 апреля в ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве случаев это хищения с использованием компьютерной техники или интернет-мошенничество. Например, после выяснения конфиденциальных данных необходимо всего несколько секунд, чтобы провернуть финансовую аферу. Так, в Минске зарегистрировано 89 преступлений, которые относятся к категории тяжких. Размер ущерба превышает 7000 рублей.

Алексей Новаш, начальник управления по киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

В основной массе это преступления, так называемое интернет-мошенничество, связанные с использованием такого понятия, как социальная инженерия. То есть психологическое воздействие на потерпевших граждан с целью завладения информации и получения доступа к их карт-счетам. Потерпевшими выступают случайные люди, независимо от их возраста, пола и иных каких-то признаков. И, соответственно, суммы, которые теряют потерпевшие граждане, могут составлять минимально от нескольких рублей, доходят эти суммы до эквивалента, равного сотням тысяч долларов.

В случае поступления подобного рода звонков нужно либо прекратить изначально разговор, либо не отвечать на такого рода телефонные звонки, либо связаться с представителем банковского учреждения. Телефон банковского учреждения всегда указан на оборотной стороне карты. И если возникают какие-то вопросы, непосредственно обратиться в банковское учреждение и после этого разрешить все какие-то проблемные вопросы.

Благодаря профилактике темпы прироста подобных противоправных действий удалось немного снизить. Тем не менее кибермошенники продолжают атаковать карт-счета белорусов.

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