«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?

Новости Беларуси. Это не Польша, день памяти «проклятых солдат» отмечают в белорусском Бресте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Вернем героев! Честь и память непоколебимых!» – гласят надписи на плакатах.

Кристина П ротосовицкая, корреспондент: Здесь размещается офис Брестского форума польских локальных инициатив и польская школа польского языка. Сейчас мы попробуем выяснить, что именно происходило 28 февраля, и о чем именно шла речь?

Пани Анна – именно так просит называть себя директор этой частной школы. Это она опубликовала в соцсетях то самое видео с польским дипломатом и поющими детьми. Своеобразный отчет о проделанной работе.

Анна Панишева, руководитель Форума польских локальных инициатив:

Ничего не отмечали, мы вспоминали историю. Мы каждый год вспоминаем историю вот этих всех солдат и всех организаций, которые выступали против коммунизма в Польше.

Кристина Протосовицкая

1 марта 1951 года убили...

Анна Панишева:

Не убили, а приговорили к расстрелу руководителей антикоммунистической организации «Вольность и независимость». Вот так это звучит.

Мы почитали стихи вот этой молодежи, которая в Воркуту была выслана. Очень талантливые люди были. Рассказали про то, как коммунисты их расстреляли в лагере в Воркуте. В начале мероприятия гимн Польши спели.