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«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?

07 марта 2021 18:15
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Новости Беларуси. Это не Польша, день памяти «проклятых солдат» отмечают в белорусском Бресте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Вернем героев! Честь и память непоколебимых!» – гласят надписи на плакатах.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?-1

Дети в форме – юные брестчане, мужчина в костюме – сотрудник польской дипмиссии Ежи Тимофеюк.

Каких героев учат любить в частной школе? Мы попытались получить прямые ответы на неудобные вопросы.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Здесь размещается офис Брестского форума польских локальных инициатив и польская школа польского языка. Сейчас мы попробуем выяснить, что именно происходило 28 февраля, и о чем именно шла речь?

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?-7

Пани Анна – именно так просит называть себя директор этой частной школы. Это она опубликовала в соцсетях то самое видео с польским дипломатом и поющими детьми. Своеобразный отчет о проделанной работе.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?-10

Анна Панишева, руководитель Форума польских локальных инициатив:
Ничего не отмечали, мы вспоминали историю. Мы каждый год вспоминаем историю вот этих всех солдат и всех организаций, которые выступали против коммунизма в Польше.

Кристина Протосовицкая
1 марта 1951 года убили...

Анна Панишева:
Не убили, а приговорили к расстрелу руководителей антикоммунистической организации «Вольность и независимость». Вот так это звучит.

Мы почитали стихи вот этой молодежи, которая в Воркуту была выслана. Очень талантливые люди были. Рассказали про то, как коммунисты их расстреляли в лагере в Воркуте. В начале мероприятия гимн Польши спели.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?-13

Свое отношение к Ромуальду Райсу пани Анна нам так и не озвучила, ссылаясь на неоднозначность его личности. Что именно она рассказывает на уроках детям, тоже не совсем понятно. Зато абсолютно ясно: молчать самим белорусам о геноциде, устроенном военными преступниками, точно нельзя.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?-16

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Ромуальд Райс # Ежи Тимофеюк # Кристина Протосовицкая # Анна Панишева # Фотофакт

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