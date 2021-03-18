Что изменится в Уголовном кодексе Беларуси? Рассказывает глава Администрации Президента
Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов – юридическая база должна полностью соответствовать современным вызовам.
Александр Лукашенко: «Моё требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их»
В этих событиях нет никакой «чрезвычайщины». Страна планомерно идет по пути совершенствования законодательства. Недавно в силу вступили новые КОАП и ПиКОАП, теперь пришло время пересмотреть Уголовный кодекс. Документ «перекраивают» в целом. Да, с учетом полученного недавно опыта, но это вовсе не означает закручивание гаек. Так, 10 статей из кодекса вообще убрали за ненадобностью.
Александр Лукашенко: жить нам спокойно не дадут, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
С одной стороны, по отдельным составам введены новые статьи, которые будут усиливать уголовную ответственность за нарушения, в том числе закона о массовых мероприятиях. А по части статей ответственность будет где-то смягчена. Предоставлено право судам самостоятельно принимать решения и применять гибкие подходы по назначению наказания. Что я имею в виду: это в первую очередь замена тех наказаний, где предусмотрено лишение свободы, на ограничение свободы.