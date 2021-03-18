Александр Лукашенко: «Моё требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их»

Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Нынешнюю неделю во Дворце Независимости вполне можно назвать законотворческой. Еще не успели высохнуть чернила под Указом о создании Конституционной комиссии, а уже 18 марта у Президента обсуждали изменения в законодательные акты в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Всего на рассмотрение главы государства представили около 10 законопроектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходима корректировка по всем направлениям уголовного, трудового и прочего законодательства. Объективной основой для этого является запрос наших граждан, прежде всего простых граждан, на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране. Я к этому вопросу обращался на Всебелорусском народом собрании, и мое требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их, если это нужно будет, об ужесточении тех или иных статей наших законов и законодательства в целом. Чтобы они знали, идя на какие-то действия, будут ли после этого предприняты соответствующие к ним санкции или нет. Законодательство должно не просто оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.