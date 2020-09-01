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О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах

01 сентября 2020 22:21
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Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День знаний Президент традиционно проводит в окружении юных белорусов.  

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-1

Сегодня глава государства поздравил с началом нового учебного сезона будущих швей, продавцов, парикмахеров и художников-модельеров. Их профессии однозначно востребованы на рынке труда. Однако, как отметил Президент, расслабляться на учебе не стоит. К выбору дела жизни нужно подходить с усердием и трудолюбием, при этом не забывать свои корни.

Напутствие будущему поколению в материале Виктории Ходосок.  

Качеству образования в стране – повышенное внимание. Почему – понятно. На кону будущее медицины, того же образования, промышленности, да и в целом всей экономики. Нашего с вами благополучия.  

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-4

Помните, в свое время задумали новую редакцию Кодекса об образовании? Документ планируют внести на рассмотрение в парламент уже осенью. Министр Карпенко проговаривает некоторые детали.  

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сейчас в нашей структуре профессионально-технического образования 127 учреждений нескольких видов. Это могут быть колледжи профессионально-технические, а также лицеи. Мы договорились, что в новую редакцию Кодекса (я вам уже докладывал об этом) закладываем один вид учреждений, который будет называться «профессиональный колледж», который сможет реализовывать программы и профессионально-технического, и среднего специального образования, и общего среднего.

Мы должны понимать, что это не просто механическое их сливание – мы оптимизируем, соответственно, специальности, квалификации подбираем новые, появляются профессии. И мы оптимизируем учебный план. У нас уже произошло сокращение сроков обучения по ряду специальностей.  

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я понимаю, это, конечно, не будет механическое слияние. Будут у нас колледжи, как раньше техникумы.

Игорь Карпенко:    
Совершенно верно.  

Александр Лукашенко:  
И там мы будем готовить и рабочие кадры, и среднего звена кадры.  

Игорь Карпенко:  
Совершенно верно.  

Александр Лукашенко:  
Это надо уже делать с будущего года. Успеем Кодекс – не успеем, а с будущего года надо сделать, чтобы была четкая и понятная система.  

Игорь Карпенко:
Процесс этот идет. Кодекс мы должны внести в Палату представителей. Я думаю, он в стадии уже такой хорошей готовности. Я думаю, что осенью будем стараться его продвинуть.

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О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-10

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-12

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-14

Рука об руку сегодня со знаниями и современные технологии. Скорее в помощь. На примере колледжа в Барановичах. Пару лет назад здесь открыли ресурсный центр. Готовят швей, портных, закройщиков. А в пандемию помогали отшивать маски.

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По кабинетам Александр Лукашенко прошелся тоже. И не просто посмотрел с порога, что да как, а лично подошел к ученикам и пообщался (подробнее – в видеоматериале).

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-17

Ресурсный центр – место, где сошлись технологии, преподаватели и ультрасовременное оборудование. Он единственный в республике. Здесь работают с тем, что только внедряется в промышленном производстве. Автоматизированная система раскройки – разработка Парка высоких технологий. Здесь уже несколько лет с ее помощью обучают конструированию. Сегодня важно не просто идти в ногу со времени, а быть на шаг впереди.  

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О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-20

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах-22

Татьяна Гладун, заместитель директора Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания:  
Ресурсный центр предназначен для улучшения качества образования учащихся. Следующий этап для опережающего обучения – это 3D-сканер фигуры человека. Это своего рода «флюорография», снятие точных мерок фигуры человека, которая позволит в дальнейшем выполнять конструирование и моделирование одежды и изготавливать изделия, которые будут красиво и правильно сидеть на фигуре человека.  

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# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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