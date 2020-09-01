О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах

Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День знаний Президент традиционно проводит в окружении юных белорусов.

Сегодня глава государства поздравил с началом нового учебного сезона будущих швей, продавцов, парикмахеров и художников-модельеров. Их профессии однозначно востребованы на рынке труда. Однако, как отметил Президент, расслабляться на учебе не стоит. К выбору дела жизни нужно подходить с усердием и трудолюбием, при этом не забывать свои корни. Напутствие будущему поколению в материале Виктории Ходосок. Качеству образования в стране – повышенное внимание. Почему – понятно. На кону будущее медицины, того же образования, промышленности, да и в целом всей экономики. Нашего с вами благополучия.

Помните, в свое время задумали новую редакцию Кодекса об образовании? Документ планируют внести на рассмотрение в парламент уже осенью. Министр Карпенко проговаривает некоторые детали. Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Сейчас в нашей структуре профессионально-технического образования 127 учреждений нескольких видов. Это могут быть колледжи профессионально-технические, а также лицеи. Мы договорились, что в новую редакцию Кодекса (я вам уже докладывал об этом) закладываем один вид учреждений, который будет называться «профессиональный колледж», который сможет реализовывать программы и профессионально-технического, и среднего специального образования, и общего среднего. Мы должны понимать, что это не просто механическое их сливание – мы оптимизируем, соответственно, специальности, квалификации подбираем новые, появляются профессии. И мы оптимизируем учебный план. У нас уже произошло сокращение сроков обучения по ряду специальностей.

Рука об руку сегодня со знаниями и современные технологии. Скорее в помощь. На примере колледжа в Барановичах. Пару лет назад здесь открыли ресурсный центр. Готовят швей, портных, закройщиков. А в пандемию помогали отшивать маски. Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы По кабинетам Александр Лукашенко прошелся тоже. И не просто посмотрел с порога, что да как, а лично подошел к ученикам и пообщался (подробнее – в видеоматериале).