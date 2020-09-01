Искусство перевоплощения, или кто пытался испортить белорусам 1 сентября? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. День знаний в Беларуси, по традиции, праздник. С началом учебного года 1 сентября школьников и студентов поздравлял Президент, руководители ведомств, губернаторы, местная власть, многие подшефные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако нашлись и те, кто в бочку знаний решил добавить свою ложку политики, призывая не вести детей в школы, или тем, кто постарше – из-за вузовской скамьи выйти на улицы. Нашлось несколько сотен студентов, которые поддались на провокации. Видимо, хорошо научили. Любопытно, что среди тех, кто подначивал молодежь, люди, порой далекие от сферы образования, если не сказать больше. Гастролеры протестов, которые позавчера были работниками заводов, вчера педагогами, а сегодня уже студенты. Искусство перевоплощения, так сказать. Григорий Азаренок продолжит.

Для кого-то День знаний, а для кого-то променад. Еще вчера вечером зарубежный Telegram-канал «для двоечников» призвал своих отъявленных читателей проигнорировать праздничные мероприятия и устроить бардак на улицах Минска. Большинство студентов остались в аудиториях, но несколько сотен со всех вузов города были настроены на провокации. Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Активничать начали с самого утра, когда большинство людей добирались до работы. Они решили выставить свои тела на проезжую часть. Водители такого энтузиазма не оценили.

А затем для первоклашек начались торжественные линейки. В Могилеве в самый волнительный момент на всеобщее обозрение выскочил некий мужчина.

Галина Калинович, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43 Могилева:

Выкрикивал: «На колени», «Я с вами разберусь». Нам пришлось остановить линейку для того, чтобы его удалить. Но дело в том, что были напуганы дети, были возмущены родители. Это было настолько неуместно. Я работаю очень давно в этой школе и первый раз за все время такой случай произошел.

Конечно, мужчину задержали, но неприятный осадок остался. К слову, никакого отношения к линейке местный активист не имел.

Григорий Азаренок:

Уже ближе к обеду кучка студентов образовала колонну в центре столицы. Присоединились всем известные персонажи, которые кочуют от митинга на митинг. То они заводчане, то учителя, то ученики. И пошел бродячий цирк по улицам города. Но как только для недопущения давки милиция ограничивала движение, тут же сыпались нефилологические выражения.

Григорий Азаренок:

А затем и вовсе начали выпрыгивать на проезжую часть. Вот уж действительно, молодость все прощает. Только случайно не притормозивший автомобиль не простил бы. Но в порыве революционной эйфории, а то и алкогольного бесстрашия – море по колено. И уже знакомые всем – сцепки и лозунги.

А вот в Мядельском районе у любителей оппозиционной символики в большом количестве обнаружили коноплю и марихуану. Григорий Азаренок:

Чего добиваются эти люди? Конечно, занимательной экскурсии в РУВД. Зачем? (подробнее – в видеоматериале).