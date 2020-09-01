Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»

Общение журналистов с Президентом Беларуси очень часто переходит рамки «вопрос-ответ» и перетекает в дискуссию. Так получилось и сегодня, 1 сентября.

Новости Беларуси. 1 сентября в Барановичах глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, журналисты интересовались мнением Президента о последних событиях в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что у нас получилось, на будущее это пригодится любому Президенту – не только Президенту Лукашенко. Поэтому я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам.

Поддержать, но не заменить – вопреки информации, которую распространяют в сети, журналисты белорусских каналов на своих местах.

Екатерина Круталевич, ОНТ:

Мы немножко ревнуем.

Александр Лукашенко:

Почему?

Екатерина Круталевич:

Вашего внимания нам бы хотелось.

Александр Лукашенко:

Но они же гости у нас. А как же гостей? Конечно, я им уделяю внимание.

Особенность того, что у нас некоторые хайпанули на этой теме (наши журналисты!), заключается в том, что они уже заранее сформировали один канал, второй, третий коллектив, и ждали, когда революция свершится, все эти государственные деятели будут сметены, и они быстренько вместо Игоря, Алены, Илоны – они уже сядут в эти кресла и будут вещать. Вот в чем эта особенность, мы это прекрасно видели.

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