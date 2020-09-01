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Александр Лукашенко: «Вы думаете, я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке?»

01 сентября 2020 20:44
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Новости Беларуси. Безусловная ценность – человеческие отношения. За последние месяцы их на прочность сначала испытала пандемия, а после и общественно-политический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сместились акценты и приоритеты, некоторые резко изменили свои взгляды и теперь стоят на другом.  

Александр Лукашенко: «Вы думаете, я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке?»-1

Александр Лукашенко: «Вы думаете, я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке?»-3

Глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ.  

Прозвучал и вопрос о белорусской многовекторности. Еще бы, ведь в России нас часто упрекают за естественное желание быть устойчивыми.  

Александр Лукашенко: «Вы думаете, я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке?»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Планета (и система) может держаться стабильно, когда у нее несколько опор. Когда у нее выбивают одну, вторую опору, она начинает шататься и может рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность.   

Географический центр Европы – в Полоцке у нас. И какую нам политику проводить? Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Вы думаете, что я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке? Я это все прекрасно видел. Но мне надо было спасти страну, мне надо было выживать в то время, как меня не понимали у вас.

В Послании до выборов я же сказал: слушайте, вы нас сегодня называете партнерами – не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали – и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем, чтобы мы стали снова братьями, чтобы нас кто-то «жиманул» на Западе. Но это урок.

Александр Лукашенко: «Вы думаете, я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке?»-9

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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