Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы

Новости Беларуси. Вырастить достойное поколение – это то, без чего сложно представить сильную страну. Ведь молодежь – надежда и основа любого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ей строить будущее, это ей двигать свой край вперед. Но время, к сожалению, показало, что над воспитанием молодого поколения нам еще придется поработать.

Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи – особый акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы свои косяки видим, может быть, не все. Мы сейчас занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации Президента готовят выводы и уроки из последних событий. Мы их сделаем. Но только, знаете, мы несколько преувеличиваем то, что происходит. Ну, да, по Минску. Я не хочу тут никого активизировать, все кричали, что в прошлой акции – сколько там, 300 тысяч было или больше, полмиллиона, до 500 тысяч человек – вы хотите, мы вам покажем, сколько их было на самом деле? У специалистов возьмите «простыню» эту, вам покажут специалисты, как ведется счет, и вы увидите, что такое современные технологии. Они в 10 раз увеличивают, а то и в 20 раз количество людей на этих демонстрациях или митингах.