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Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы

01 сентября 2020 17:10
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Новости Беларуси. Вырастить достойное поколение – это то, без чего сложно представить сильную страну. Ведь молодежь – надежда и основа любого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ей строить будущее, это ей двигать свой край вперед.  

Но время, к сожалению, показало, что над воспитанием молодого поколения нам еще придется поработать.

Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы -1

Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи – особый акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.   

Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы свои косяки видим, может быть, не все. Мы сейчас занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации Президента готовят выводы и уроки из последних событий. Мы их сделаем. Но только, знаете, мы несколько преувеличиваем то, что происходит.  

Ну, да, по Минску. Я не хочу тут никого активизировать, все кричали, что в прошлой акции – сколько там, 300 тысяч было или больше, полмиллиона, до 500 тысяч человек – вы хотите, мы вам покажем, сколько их было на самом деле? У специалистов возьмите «простыню» эту, вам покажут специалисты, как ведется счет, и вы увидите, что такое современные технологии. Они в 10 раз увеличивают, а то и в 20 раз количество людей на этих демонстрациях или митингах.

Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы -7

Но ведь вопрос же не в этом. Важно, сколько их выходит, но вопрос не в этом. Важно, что это за люди, чего они выходят и чего они хотят. А ничего.  

Все у нас начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово «диалог», правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить. Вы можете соглашаться или не соглашаться. Никакого они диалога не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение – школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают. Они в выборах не участвуют.  

Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы -10

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# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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