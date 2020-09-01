Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно. А грузы как везти? Можно там по югу, еще по северу. А если мы с Россией договоримся? А ведь договоримся. И что тогда будет? Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили, мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, дорого будет, дороже для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту – железная дорога и порт, услуга под Ленинградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. Как бы там ни было, и через Украину можем работать. А они пускай… Ну, еще полмиллиона людей уедет из этой страны.