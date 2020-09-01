Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

Алексей Адашкин: Ни пограничники, ни другие ведомства пока не комментируют, но, наверное, все понимают, что дело серьезное. У вас наверняка есть полная информация.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скажу, что, наверное, у меня полная, потому что она меняется. Этот господин неожиданно выехал, как мы сейчас видим, для консультаций в центр под Варшавой. Получив определенные навыки и задачи, он возвращался сюда. И попал вот под этот список. Там список, там больше миллиона – у нас с россиянами он общий – невъездных. И не только он один. Просто он более известная фигура.

Мы начали изучать. Почему? Вот, вчерашний вечер. Он попросил у нас гражданство. Президент подписал Указ, и он получил это гражданство, скрыв, что у него было гражданство, может быть даже не одно. Мы это изучаем – я не утверждаю. А коль скрыл – у нас двойное гражданство не предусмотрено законом.

Поэтому мы хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, мы поступим по закону. Если там нарушения закона, значит, ответит по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, ну тогда двойная ответственность.