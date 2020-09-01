«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что из этого получится. Это будет минимум гражданская война, когда одни – на других. Вот этого быть не должно.

– Мы не хотим.

– И вы не переживайте. Этого не будет.

– Мы все за вас.

– Даже если не все за меня, это нормально. У каждого свое мнение.

– Все-все за вас.

Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»

– Если бы не было вас – опытных людей, на пенсии кто-то, кто-то готовится, взрослых людей – не было бы уже нашей страны. Поэтому как раз дело в вас. Это вы держите эту страну, это вы еще говорите тем, кто сегодня здесь бегает по улицам, напоминая, что было и что есть.