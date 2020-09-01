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«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей

01 сентября 2020 12:32
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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершая рабочую поездку в Барановичи, Президент сделал одну незапланированную остановку. Он покинул кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, которые встречали главу государства на улицах города со словами поддержки.

«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что из этого получится. Это будет минимум гражданская война, когда одни – на других. Вот этого быть не должно.

Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей-4

Мы не хотим.
И вы не переживайте. Этого не будет.
Мы все за вас.
Даже если не все за меня, это нормально. У каждого свое мнение.
Все-все за вас.

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Если бы не было вас – опытных людей, на пенсии кто-то, кто-то готовится, взрослых людей – не было бы уже нашей страны. Поэтому как раз дело в вас. Это вы держите эту страну, это вы еще говорите тем, кто сегодня здесь бегает по улицам, напоминая, что было и что есть.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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