«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом

В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания актуальные вопросы информационной политики.

Даже те, кто сомневался в силе слова, за последнее время на тысяче и одном примере могли понаблюдать, как информационные компании могут разрушить жизнь и карьеру, да что там, целые государства. Как могут настроить против друг друга даже союзников. Именно поэтому Беларусь давно и активно продвигает создание совместного медиахолдинга с нашим ближайшим союзником. Времена такие, что мы должны быть погружены в повестку друг друга, чтобы не повестись на подлог. Ведь желающих нас рассорить много Лукашенко рассказал, как обсуждал союзный медиахолдинг с Путиным: я жестковато поставил этот вопрос. По итогам Президент поддержал предложения по белорусско-российскому медиахолдингу. И все же больше акцент на внутреннюю повестку. Здесь важен комплексный и поступательный подход. Замглавы Администрации Президента отметил: мы не идем по пути замены зарубежных платформ и аналогов, но страхуем себя от непредсказуемого поведения соседей по медиаполю.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Видеохостинг – это наша первая ОТТ-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики, даже внеэфирной активности создателей видеоконтента. Если хотите, это такой достаточно слабый аналог, но это первый шаг к созданию белорусского YouTube. Подробности. И все же глубинная важность сегодняшнего разговора в независимости от принятых решений и в самом факте его проведения. Марат Марков, будучи, помимо министра, еще и журналистом, озвучил важное.