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«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом

29 августа 2024 17:50
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В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания актуальные вопросы информационной политики. 

«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом-2

Даже те, кто сомневался в силе слова, за последнее время на тысяче и одном примере могли понаблюдать, как информационные компании могут разрушить жизнь и карьеру, да что там, целые государства. Как могут настроить против друг друга даже союзников. Именно поэтому Беларусь давно и активно продвигает создание совместного медиахолдинга с нашим ближайшим союзником. Времена такие, что мы должны быть погружены в повестку друг друга, чтобы не повестись на подлог. Ведь желающих нас рассорить много

Лукашенко рассказал, как обсуждал союзный медиахолдинг с Путиным: я жестковато поставил этот вопрос.

По итогам Президент поддержал предложения по белорусско-российскому медиахолдингу. И все же больше акцент на внутреннюю повестку. Здесь важен комплексный и поступательный подход. Замглавы Администрации Президента отметил: мы не идем по пути замены зарубежных платформ и аналогов, но страхуем себя от непредсказуемого поведения соседей по медиаполю.

«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом-4

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Видеохостинг – это наша первая ОТТ-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики, даже внеэфирной активности создателей видеоконтента. Если хотите, это такой достаточно слабый аналог, но это первый шаг к созданию белорусского YouTube. Подробности.

И все же глубинная важность сегодняшнего разговора в независимости от принятых решений и в самом факте его проведения. Марат Марков, будучи, помимо министра, еще и журналистом, озвучил важное.

«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом-6

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Чем ценна такая встреча всегда, я не буду скрывать, я в конце сказал, что очень нужно встречаться чаще. Потому что каждый раз, когда ты разговариваешь с Президентом вот в таком формате, ты чувствуешь определенный нерв, вот эти вот нюансы, которые иногда просто трудно передать, но которые считываются. И они очень важны потом для руководства сферы и для, скажем так, грамотной расстановки задач, в том числе и по проектам, по новостям и так далее.

«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом-8

Поздравляя с Днем печати сотрудников СМИ в 2024 году, глава государства отметил: «Ваш труд – зеркало нашей жизни, позволяющее в информационном многообразии разглядеть и понять суть происходящего». Факт, с которым не поспоришь, но дополнить-то можно. В зеркало смотрятся, чтобы увидеть и подкорректировать, оценить себя реально. Без искажений. Ведь никто не хочет выйти на улицу в помятом костюме.

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# Александр Лукашенко # Владимир Перцов # Алена Сырова # Марат Марков # СМИ Беларуси # Государственная политика

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