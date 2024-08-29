Лукашенко о работе СМИ: «Нам не нужно врать, ничего придумывать. Другие страны этого не могут»

В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания актуальные вопросы информационной политики.

В основе всего должна лежать правда. Хотя ложь, конечно, привлекательнее и продается лучше, вот только расплачиваться за нее одним придется недоверием, другим – неверными решениями. А ставки нынче очень высоки. Президент об этом напоминает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я призываю вас основываться на правде. И пропагандировать мы будем только нашу белорусскую правду. Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего придумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там… Вы лучше меня знаете, как там обойти какие-то проблемы, что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо, нам надо показывать, как оно есть. Подробности.

Министр информации после почти двухчасового разговора с главой государства без телекамер с журналистами поделился своим видением как управленца. Отметив, что поддерживать государство будут все СМИ, которые работают на то, чтобы помочь белорусам разобраться в происходящем и, если хотите, самим формировать свое мировоззрение. В конце концов, мы все в одной лодке и очень не заинтересованы в том, чтобы ее раскачивали.