В «Минск-Мире» построят детский сад с бассейном на 230 мест

Параллельно со строительством жилья в столице развивается и социальная инфраструктура – возводятся объекты здравоохранения, а также учреждения среднего и дошкольного образования. Так, в жилом комплексе «Минск-Мир» построят новый детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В учреждении смогут пребывать 230 маленьких воспитанников. Детский сад рассчитан на 12 групп: 2 ясельные и 10 для детей среднего и старшего возрастов. Из особенностей – наличие бассейна. Фасад оформят каменной штукатуркой и покрасят в геометрическом стиле.