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В «Минск-Мире» построят детский сад с бассейном на 230 мест

26 марта 2026 18:01
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Параллельно со строительством жилья в столице развивается и социальная инфраструктура – возводятся объекты здравоохранения, а также учреждения среднего и дошкольного образования. Так, в жилом комплексе «Минск-Мир» построят новый детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В учреждении смогут пребывать 230 маленьких воспитанников. Детский сад рассчитан на 12 групп: 2 ясельные и 10 для детей среднего и старшего возрастов. Из особенностей – наличие бассейна. Фасад оформят каменной штукатуркой и покрасят в геометрическом стиле. 

В «Минск-Мире» построят детский сад с бассейном на 230 мест-2

Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:
На текущий момент в микрорайоне «Минск-Мир» у нас уже функционируют 4 детских дошкольных учреждения. И на сегодняшний день запланировано до 2030 года строительство еще 3 детских садов. На текущий момент у нас уже закончилось проектирование и выбор подрядной организации по строительству детского сада на 230 мест в 26-м квартале микрорайона «Минск-Мир», строительство которого начнется в ближайшее время. Это будет традиционный трехэтажный детский сад, потому что все строительство детских садов идет в соответствии с необходимым гигиеническим нормативом. 

Планируется, что уже во втором квартале 2027 года детский сад сможет принять первых воспитанников. 

# Строительство # Детские сады в Минске

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