В «Минск-Мире» построят детский сад с бассейном на 230 мест

Параллельно со строительством жилья в столице развивается и социальная инфраструктура – возводятся объекты здравоохранения, а также учреждения среднего и дошкольного образования. Так, в жилом комплексе «Минск-Мир» построят новый детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В учреждении смогут пребывать 230 маленьких воспитанников. Детский сад рассчитан на 12 групп: 2 ясельные и 10 для детей среднего и старшего возрастов. Из особенностей – наличие бассейна. Фасад оформят каменной штукатуркой и покрасят в геометрическом стиле.
Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:
На текущий момент в микрорайоне «Минск-Мир» у нас уже функционируют 4 детских дошкольных учреждения. И на сегодняшний день запланировано до 2030 года строительство еще 3 детских садов. На текущий момент у нас уже закончилось проектирование и выбор подрядной организации по строительству детского сада на 230 мест в 26-м квартале микрорайона «Минск-Мир», строительство которого начнется в ближайшее время. Это будет традиционный трехэтажный детский сад, потому что все строительство детских садов идет в соответствии с необходимым гигиеническим нормативом.
Планируется, что уже во втором квартале 2027 года детский сад сможет принять первых воспитанников.