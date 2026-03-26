Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР

«Принципиально новый этап». Именно так вектор развития отношений Беларуси и КНДР, отправной точкой которого, безусловно, стали переговоры на высшем уровне, в Пхеньяне охарактеризовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный Пхеньян в последнее время активизирует взаимодействие с определенными странами. Китай и Россия – самые очевидные партнеры. Такого видят и в Беларуси. Теперь мы официально готовы сотрудничать и в политической, и в дипломатической плоскости, и в образовании.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В рамках соглашения, которое подписано между министерствами образования наших стран, предусматривается обмен и подготовка студентами, проведение стажировок профессорско-преподавательским составом. Мы сегодня видим высокий уровень образования в области естественных, точных, инженерных наук. И безусловно, здесь нам есть чем поделиться. Продолжим работу по вопросам поставки техники и оборудования. К слову, в КНДР есть свое производство пассажирского транспорта и сельхозтехники. Недавно открыли тепличный комбинат, но от наших компетенций не откажутся.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Мы ждем в гости наших корейских партнеров, чтобы мы могли показать, в чем мы интересны. И они расскажут, в чем они для нас интересны. Я думаю, это взаимовыгодное отношение даст новый импульс развитию нашим двум странам. От качества сельхозтехники напрямую зависит качество и доступность продуктов питания. Здесь принято рассчитывать на себя, и все же дружественные товары готовы покупать. Сухое молоко, мясная продукция уже заняли свою нишу. Теперь дело за наращиванием объемов.