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Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР

26 марта 2026 18:02
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«Принципиально новый этап». Именно так вектор развития отношений Беларуси и КНДР, отправной точкой которого, безусловно, стали переговоры на высшем уровне, в Пхеньяне охарактеризовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР-2

Официальный Пхеньян в последнее время активизирует взаимодействие с определенными странами. Китай и Россия – самые очевидные партнеры. Такого видят и в Беларуси. Теперь мы официально готовы сотрудничать и в политической, и в дипломатической плоскости, и в образовании.

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В рамках соглашения, которое подписано между министерствами образования наших стран, предусматривается обмен и подготовка студентами, проведение стажировок профессорско-преподавательским составом. Мы сегодня видим высокий уровень образования в области естественных, точных, инженерных наук. И безусловно, здесь нам есть чем поделиться.

Продолжим работу по вопросам поставки техники и оборудования. К слову, в КНДР есть свое производство пассажирского транспорта и сельхозтехники. Недавно открыли тепличный комбинат, но от наших компетенций не откажутся.

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР-6

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Мы ждем в гости наших корейских партнеров, чтобы мы могли показать, в чем мы интересны. И они расскажут, в чем они для нас интересны. Я думаю, это взаимовыгодное отношение даст новый импульс развитию нашим двум странам.

От качества сельхозтехники напрямую зависит качество и доступность продуктов питания. Здесь принято рассчитывать на себя, и все же дружественные товары готовы покупать. Сухое молоко, мясная продукция уже заняли свою нишу. Теперь дело за наращиванием объемов.

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР-8

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Товарооборот еще небольшой, всего лишь 1 миллион 300. Но питание занимает 800 тысяч долларов в этой части. Машины и оборудование – это порядка 7-8 миллионов долларов. Президент сказал: работайте. 

Это, наверное, будут те цифры, которые мы в таком спокойном абсолютно русле будем обсуждать с нашими партнерами. Понимая большое расстояние, к сожалению, присутствует сегодня санкционное давление и страна закрыта, поэтому нам нужно выстраивать четкие экономические отношения, чтобы быть взаимовыгодными друг другу.

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР-10

А вот какая сфера не имеет права быть под санкциями и оглядываться на них, так это здравоохранение. Беларусь готова быть полезной КНДР. 

Официальный визит Лукашенко в КНДР завершился.

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# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Ким Чен Ын

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