Лукашенко: СМИ будут играть одну из ведущих ролей в предстоящей предвыборной кампании

В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания актуальные вопросы информационной политики. В том числе говорили о роли СМИ в грядущей предвыборной кампании. В этот период предстоит показать, чего Беларусь достигла за прошедшие годы. И, как отметил Президент, врать нам не придется, потому что сделано немало. На что ориентирует глава государства? Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Об уроках широкая общественность в едином порыве говорит в конце августа – начале сентября, о необходимости их постоянно извлекать на протяжении всего года говорят люди думающие и взрослые. Президент публично то и дело призывает это делать всех, кто заинтересован в развитии, а не стагнации и приводит конкретные примеры, уделяя внимание каждой из важнейших сфер – медицина и образование, промышленность и безопасность, информационная политика и идеология.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать пока и сражаться, хотя не совсем просто это.

После того как в жарком 2020-м Беларусь подверглась гибридным атакам и, чего уж, оказалась не так сильна, как хотелось, на информационном фронте, по ходу дела вынужденно осваивая методы противодействия куда более изощренному противнику, стало понятно – недооценили важность СМИ, работы с фактами и фейками. На исправление ситуации бросили имеющиеся ресурсы, и как итог – устояли и пока стоим на своей правде. Но впереди новый электоральный цикл и новые вызовы. Готовы ли к ним? Глава белорусского государства не так давно принял кадровые решения: сменил главного идеолога и министра информации. Выстраивают тактику и стратегию на инфофронте люди с именем в СМИ.