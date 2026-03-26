Высокие цены на удобрения из-за войны на Ближнем Востоке могут оставить Европу без урожая

На фоне ближневосточного конфликта мы не раз обращались к «эффекту бабочки» – эта метафора идеально описывает те труднопрогнозируемые процессы, которые запустили мартовские события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в марте аграрии закладывают основу будущего урожая. Однако сегодня многие европейские хозяйства остались без столь нужных растениям азотных удобрений, и этот дефицит тоже следствие перекрытия Ормузского пролива.

Европа лишилась почти 70 % азотных удобрений. Ситуацию усугубляет скачок цен на энергоносители: дорожает и природный газ, из которого производят удобрения, и топливо для сельхозтехники. Так, тревогу в аграрном секторе вслед за Германией и Эстонией забила Латвия. В местных хозяйствах затраты на посевную перевалили за 1 000 евро на гектар, а власти снизили акциз на дизель всего на 5 евро. Впервые за 20 лет площадь необработанных полей может утроиться. На этом фоне фермеры требуют пересмотреть зеленые инициативы Евросоюза. Прежде всего климатический налог на импортные удобрения, который делает производство еще дороже.

Ахим Зипен, фермер (Германия):

Резко выросли цены не только на дизельное топливо, но и на удобрения, особенно азот. Теперь фермы площадью 100 гектаров требуют около 15 тонн азота, что составляет от 5,5 до 6 тысяч евро. Европейские аграрии стоят перед тяжелым выбором: переходить на дешевые культуры, сеять без удобрений или вовсе бросить землю. Каждый путь ведет к падению урожайности, дефициту продуктов и взлету цен. По данным экспертов, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, то к 2027 году возникнет риск глобального дефицита продовольствия. Это может ударить по беднейшим регионам мира, что усилит миграционные потоки в сторону Европы. Между тем Всемирная торговая организация констатирует самый серьезный торговый сбой за последние 80 лет.

Ноа Гордон, геополитический аналитик (США):

Азотные удобрения производятся на основе природного газа в таких местах, как Саудовская Аравия и Катар, однако там его перестали добывать и экспортировать в те страны, где из него могли бы создать нужную миру агрохимию. Это способствовало росту цен на удобрения примерно на 40 % в Северной Америке и странах Азии. Фермеры не вносят удобрения сейчас и возможно, получат более низкий урожай осенью. Я думаю, мы уже наблюдаем ущерб, который продлится как минимум в течение всего года. К слову, отмена пошлин на дешевые белорусские удобрения в этой ситуации могла бы дать передышку хотя бы восточноевропейским и прибалтийским фермерам. Но Брюссель не привык признавать свои ошибки и вновь нырнул под трансатлантическую юбку.