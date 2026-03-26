Прямой эфир

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск

26 марта 2026 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 лет назад стартовал проект «Молодежная столица», объединивший самых активных и талантливых ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время эстафету принимали 10 городов: Барановичи, Полоцк, Могилев, Орша, Пинск, Гродно, Витебск, Новополоцк, Брест, Гомель. 26 марта этот список пополнил Минск. Впервые за историю проекта статус главной молодежной площадки страны перешел столице.

Торжественное открытие в Доме молодежи положило начало новому этапу. Сегодня же участники проекта стали гостями нашего телеканала, с экспертами говорили о важности новых смыслов в цифровом пространстве. Белорусская молодежь интересуется современными трендами, поэтому было интересно. 

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск-2

Проект «Молодежная столица» стартовал в Доме молодежи. Это здание открыли летом прошлого года, и локация уже стала новой точкой притяжения для молодых минчан. На церемонии традиционная передача символического ключа и сертификата: Минск принимает эстафету от Гомеля. В зале более 300 участников со всей страны.

В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица».

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск-4

Сразу по окончании торжественной части в Молодежном сквере заложили памятную капсулу. Это традиция проекта. В каждой молодежной столице участники оставляют послание, адресованное потомкам из 2067 года. Его прочтут в день тысячелетнего юбилея белорусской столицы, когда сам сквер, по замыслу нынешней молодежи, уже полностью преобразится.

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск-6

27 марта участников ждет череда интересных событий. Утром трудовая акция на Всебелорусской молодежной стройке, где каждый сможет внести свой вклад в создание парка Народного единства и Национального исторического музея. 

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск-8

Кульминацией станет проект «Разговор на равных» – встречи без галстуков и заготовленных вопросов с главами палат парламента и руководством Минска. Но «Молодежная столица» – это не два дня. Впереди насыщенный год. Уже в апреле в Минске пройдет Неделя молодежи, затем фестивали науки и профессий, запланированы и международные проекты в рамках СНГ и Союзного государства.

Подробнее в видео.

# Молодежь Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки
26 марта 2026 18:48

Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки

В Минске для самокатчиков с наступлением нового сезона появились «тихие» зоны
26 марта 2026 18:08

В Минске для самокатчиков с наступлением нового сезона появились «тихие» зоны

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР
26 марта 2026 18:02

Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР