Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск

10 лет назад стартовал проект «Молодежная столица», объединивший самых активных и талантливых ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время эстафету принимали 10 городов: Барановичи, Полоцк, Могилев, Орша, Пинск, Гродно, Витебск, Новополоцк, Брест, Гомель. 26 марта этот список пополнил Минск. Впервые за историю проекта статус главной молодежной площадки страны перешел столице.

Торжественное открытие в Доме молодежи положило начало новому этапу. Сегодня же участники проекта стали гостями нашего телеканала, с экспертами говорили о важности новых смыслов в цифровом пространстве. Белорусская молодежь интересуется современными трендами, поэтому было интересно.