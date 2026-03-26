Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск
10 лет назад стартовал проект «Молодежная столица», объединивший самых активных и талантливых ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время эстафету принимали 10 городов: Барановичи, Полоцк, Могилев, Орша, Пинск, Гродно, Витебск, Новополоцк, Брест, Гомель. 26 марта этот список пополнил Минск. Впервые за историю проекта статус главной молодежной площадки страны перешел столице.
Торжественное открытие в Доме молодежи положило начало новому этапу. Сегодня же участники проекта стали гостями нашего телеканала, с экспертами говорили о важности новых смыслов в цифровом пространстве. Белорусская молодежь интересуется современными трендами, поэтому было интересно.
Проект «Молодежная столица» стартовал в Доме молодежи. Это здание открыли летом прошлого года, и локация уже стала новой точкой притяжения для молодых минчан. На церемонии традиционная передача символического ключа и сертификата: Минск принимает эстафету от Гомеля. В зале более 300 участников со всей страны.
В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица».
Сразу по окончании торжественной части в Молодежном сквере заложили памятную капсулу. Это традиция проекта. В каждой молодежной столице участники оставляют послание, адресованное потомкам из 2067 года. Его прочтут в день тысячелетнего юбилея белорусской столицы, когда сам сквер, по замыслу нынешней молодежи, уже полностью преобразится.
27 марта участников ждет череда интересных событий. Утром трудовая акция на Всебелорусской молодежной стройке, где каждый сможет внести свой вклад в создание парка Народного единства и Национального исторического музея.
Кульминацией станет проект «Разговор на равных» – встречи без галстуков и заготовленных вопросов с главами палат парламента и руководством Минска. Но «Молодежная столица» – это не два дня. Впереди насыщенный год. Уже в апреле в Минске пройдет Неделя молодежи, затем фестивали науки и профессий, запланированы и международные проекты в рамках СНГ и Союзного государства.
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