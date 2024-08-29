Белорусский видеохостинг планируют запустить уже 12 сентября

В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны. Во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, министр информации Марат Марков, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, а также председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это достаточно слабый аналог, но это такой первый шаг к созданию белорусского YouTube. Вы видите, что происходит с YouTube и другими сервисами видео по запросу. Мы не можем предугадать, мы не можем знать, как будет эта ситуация развиваться далее. Но мы знаем точно, что белорусский и не только зритель хочет смотреть видео по запросу через персональный компьютер, через мобильный телефон – там, где ему удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Там же будет также организована, кроме пользовательского видео, возможность просмотра основных белорусских телеканалов в режиме реального времени и небольшая лента новостей основных событий от БелТА тоже будет на заглавной загрузочной странице этого хостинга.