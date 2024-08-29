Лукашенко о «Первом информационном»: это должен быть настоящий белорусский канал, без всякого вранья

В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания актуальные вопросы информационной политики.
Главным образом главе государства доложили о том, что сделали за последнее время. Самая свежая новость – презентация круглосуточного информационного канала с фактически непрерывным вещанием новостей. Его созданием занимается крупнейшая корпорация страны – Белтелерадиокомпания. Проект амбициозный, идею вынашивали на протяжении нескольких лет, и правдой будет сказать, если бы такой канал был у белорусов в дотелеграмовские времена, едва ли бы удалось оппонентам оболванить часть населения в 2020-м. Сейчас решения приняты, старт вещания совсем скоро. Дело за главным – завоевать доверие у зрителя. Ведь это единственное мерило эффективности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня даже, честно говоря, настораживает эта презентация и реклама в том плане, что я боюсь, чтобы мы, создав этой рекламой определенное настроение у людей, потом не дотянули до этих настроений. Поэтому очень серьезная пертурбация идет. Наверное, такие революционные преобразования, может, и не революционные, потому что давно уже это делаем, не характерны для наших телевизионных каналов. Ну, честь и слава вам, что вы все-таки решили сами, своими силами реализовать этот замысел. Хотя, ставя перед вами когда-то эту задачу, я думаю, что вы будете привлекать и иностранцев для того, чтобы это все создать. Но когда вы сказали – сами, я думаю, ладно, сами, может быть, что-то недоработаем, но потом донастройку, как у нас принято говорить, осуществим. Но я, как и вы, очень переживаю за то, как люди воспримут все это. Поэтому об этом много говорили, но я хотел бы услышать то, о чем не говорили. Какие есть проблемы в этом плане? Но обязательно сделайте, насколько это сегодня возможно, чтобы это был настоящий белорусский канал, без всякого вранья. У нас хватает тем, выгодных для нас.
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