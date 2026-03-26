Завершился очередной сезон соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба»

Очередной сезон соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь завершен. Последними на лед выходили ребята младшей возрастной группы Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, как болели зрители за команду «Строитель», которая представляла витебский регион, позавидовали бы участники экстралиги. Эти ребята самые настоящие любители, они тренируются от раза к разу на выезде, ведь у них нет своей ледовой площадки.

В последней игре сошлись лидеры финальной серии, витебский «Строитель» и гомельский «Альянс». Здесь драматургия поединка получилась не детской. Матч оказался очень эмоциональным, где превалировали силовой хоккей, удаления, тайм-аут и, что самое интригующее, счет. Шайбами соперники буквально обменивались. Итог – 3:3, но по разнице забитых и пропущенных победа досталась витебчанам.