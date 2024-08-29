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Клятва на верность стране и народу – почти 200 курсантов Могилёвского института МВД приняли присягу

29 августа 2024 17:04
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Почти две сотни курсантов Могилевского института МВД 29 августа приняли присягу. Клятву на верность стране и народу будущие правоохранители произнесли на мемориальном комплексе в деревне ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клятва на верность стране и народу – почти 200 курсантов Могилёвского института МВД приняли присягу-2

Участие в торжественном ритуале принял министр внутренних дел. По словам Ивана Кубракова, место проведения присяги выбрано не случайно: именно здесь в июле 1941-го героически сражался батальон милиции под командованием Константина Владимирова. Среди тех, кто вел неравный бой с захватчиками, были не только сотрудники милиции, но и курсанты, которые до оконца остались верны присяге и Отечеству.

Клятва на верность стране и народу – почти 200 курсантов Могилёвского института МВД приняли присягу-4

Я очень горжусь своим выбором, что поступил в Институт МВД.

Клятва на верность стране и народу – почти 200 курсантов Могилёвского института МВД приняли присягу-6

В милицию я решил для себя еще два года назад пойти, чтобы помогать людям, сделать мир лучше.

Клятва на верность стране и народу – почти 200 курсантов Могилёвского института МВД приняли присягу-8

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Наш Президент говорит: «Только патриот может воспитать патриота». И родители действительно настоящие патриоты. Они воспитали людей, которые сегодня готовы защищать наших граждан Республики Беларусь. И, если надо, заглянуть смерти в глаза, но защитить наш белорусский народ.

Курсантами Могилевского института МВД стали почти 170 человек, из которых 22 девушки. Каждый из них мечтал пополнить ряды правоохранителей и приложил максимум усилий, чтобы желание служить стране и людям в будущем стало не только профессией, но и настоящим призванием.

# Милиция Беларуси # Иван Кубраков # Вооруженные силы Республики Беларусь

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