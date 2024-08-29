Клятва на верность стране и народу – почти 200 курсантов Могилёвского института МВД приняли присягу

Почти две сотни курсантов Могилевского института МВД 29 августа приняли присягу. Клятву на верность стране и народу будущие правоохранители произнесли на мемориальном комплексе в деревне ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в торжественном ритуале принял министр внутренних дел. По словам Ивана Кубракова, место проведения присяги выбрано не случайно: именно здесь в июле 1941-го героически сражался батальон милиции под командованием Константина Владимирова. Среди тех, кто вел неравный бой с захватчиками, были не только сотрудники милиции, но и курсанты, которые до оконца остались верны присяге и Отечеству.

Я очень горжусь своим выбором, что поступил в Институт МВД.

В милицию я решил для себя еще два года назад пойти, чтобы помогать людям, сделать мир лучше.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Наш Президент говорит: «Только патриот может воспитать патриота». И родители действительно настоящие патриоты. Они воспитали людей, которые сегодня готовы защищать наших граждан Республики Беларусь. И, если надо, заглянуть смерти в глаза, но защитить наш белорусский народ.