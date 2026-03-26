В Минске для самокатчиков с наступлением нового сезона появились «тихие» зоны

По новым правилам! В Минске для самокатчиков с наступлением нового сезона появились так называемые тихие зоны – около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где скорость ограничена до 7 км/ч. Есть также городские зоны, движение по которым на средствах персональной мобильности полностью запрещено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них – парки Победы, Челюскинцев и Горького. Также действует обязательное правило – спешиваться при пересечении проезжей части. Исключение – регулируемый пешеходный переход, оборудованный велосветофором или информационной табличкой. За экотрафиком в этом году пристальное внимание Госавтоинспекции.