Муковозчик: беглая хевра сжимается, как шагреневая кожа. Она быстро исчерпаема, непрофессиональна, неплатежеспособна

Время авторской журналистики. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Начну, пожалуй, с итога: наша беглая хевра, она сжимается, как шагреневая кожа. Она быстро исчерпаема, на деле малокультурна, непрофессиональна, неплатежеспособна и предельно токсична. Тусовочка уже съела миллионершу Зарецкую. Отовсюду выгнала лупоносого Азарова. Ушел будто бы сам Валер Ковалевски, унося в кармане новый пашпарт. «Сохатого» заменил «кабанчик». Это только самые дурнопахнущие пузыри над той дрыгвою.
Теперь вот на безрыбье восходит новая Ж со своими «разоблачениями», ранним диабетом и желанием славы и денег. И ведь не будет ничего из этого списка, кроме выпавшей поджелудочной, но до этого момента всем придется немного потерпеть. Я говорю про некоего Жигаря, которого одни уже успели было окрестить «белорусским Навальным», хотя другие утверждают «нет, ничего из себя не представляет человечек». Ну, давайте сами посмотрим на вылупившегося вдруг расследователя.
Служила наша Ж (сейчас уже заочно приговоренная) в милиции. Служила, прямо скажем, так себе. И уголовников за решеткой пельменями подкармливал наш бывший товарищ, а ныне подпанок (и скажите теперь, что он это делал даром). И стоять в оцеплении ленился. И следили уже за ним – видно, был материал, просто разработать не успели.
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