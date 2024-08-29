Муковозчик: беглая хевра сжимается, как шагреневая кожа. Она быстро исчерпаема, непрофессиональна, неплатежеспособна

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Начну, пожалуй, с итога: наша беглая хевра, она сжимается, как шагреневая кожа. Она быстро исчерпаема, на деле малокультурна, непрофессиональна, неплатежеспособна и предельно токсична. Тусовочка уже съела миллионершу Зарецкую. Отовсюду выгнала лупоносого Азарова. Ушел будто бы сам Валер Ковалевски, унося в кармане новый пашпарт. «Сохатого» заменил «кабанчик». Это только самые дурнопахнущие пузыри над той дрыгвою.

Теперь вот на безрыбье восходит новая Ж со своими «разоблачениями», ранним диабетом и желанием славы и денег. И ведь не будет ничего из этого списка, кроме выпавшей поджелудочной, но до этого момента всем придется немного потерпеть. Я говорю про некоего Жигаря, которого одни уже успели было окрестить «белорусским Навальным», хотя другие утверждают «нет, ничего из себя не представляет человечек». Ну, давайте сами посмотрим на вылупившегося вдруг расследователя.