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За награды Минского полумарафона поспорят 2,5 тысячи человек

29 августа 2024 17:25
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До старта Минского полумарафона остается чуть более недели, а регистрация на дистанцию 21 километр уже завершена. Об этом сообщили на пресс-конференции представители оргкомитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

За награды Минского полумарафона поспорят 2,5 тысячи человек -2

Последний участник закрыл стартовый лист еще за месяц до начала забега. За награды полумарафона поспорят 2 500 тысячи человек. Отметим, что именно здесь будут разыграны медали чемпионата Беларуси. 

Закрыт слот и на 10 километров. Также в программе предстоящего старта традиционно значится дистанция в 5 километров. Из нововведений отметим корпоративную эстафету, где свои силы смогут попробовать профессиональные коллективы. В 2024 году в забегах в рамках полумарафона примут участие около 20 тысяч атлетов из более, чем 11 стран.

За награды Минского полумарафона поспорят 2,5 тысячи человек -4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Люди перешли от любительского к более профессиональному занятию, соответственно, эти дистанции стали пользоваться спросом. Хотя, я отмечу, что по сравнению с прошлым годом количество слотов было увеличено в разы. В наших любых забегах мы делаем так, чтобы все возраста могли участвовать. Это возможность для юных участников вместе с родителями провести выходной день. Соответственно, на всех наших забегах есть семейный забег. Взрослые наблюдают за своими детьми, радуются их новым шагам и успехам, поэтому они занимают особое место в наших забегах.

Каждый участник на финише получит памятную медаль, ну, а победители и призеры денежные призы. Обязательным условием для представителей Беларуси является наличие Государственного флага на форме бегуна.

# Иван Тихон # Легкая атлетика # Спортивные соревнования # Государственная политика в области спорта

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