За награды Минского полумарафона поспорят 2,5 тысячи человек

До старта Минского полумарафона остается чуть более недели, а регистрация на дистанцию 21 километр уже завершена. Об этом сообщили на пресс-конференции представители оргкомитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Последний участник закрыл стартовый лист еще за месяц до начала забега. За награды полумарафона поспорят 2 500 тысячи человек. Отметим, что именно здесь будут разыграны медали чемпионата Беларуси.

Закрыт слот и на 10 километров. Также в программе предстоящего старта традиционно значится дистанция в 5 километров. Из нововведений отметим корпоративную эстафету, где свои силы смогут попробовать профессиональные коллективы. В 2024 году в забегах в рамках полумарафона примут участие около 20 тысяч атлетов из более, чем 11 стран.